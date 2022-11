«Disenchanted» explora el lado oscuro de la princesa Giselle

Más de diez años han pasado desde que Amy Adams diera vida a Giselle en «Enchanted», personaje que retoma en «Disenchanted», una comedia musical que Disney+ estrena este fin de semana y que muestra el lado oscuro de la ingenua princesa.

Aquella joven inocente que con su canto atrajo y enamoró a las ratas, ardillas y cucarachas de Nueva York, encontró al amor de su vida en un mortal divorciado y tomó la decisión de abandonar el destino de cuento de hadas que le esperaba, ahora mira con nostalgia el pasado y se cuestiona si cumplió su esperado «felices para siempre».

«Ella siente que ha perdido un poco de su magia y considera que eso se ve reflejado en las demás personas (…) Cree que moviéndose a un lugar que le recuerde a Andalasia va a poder recuperar un poco de esa magia del pasado», expresó Adams en una entrevista con EFE.

La monotonía que enfrenta Giselle, quien ahora es madre de una pequeña y mantiene una vida «normal» en la ciudad, la llevará a mudarse a Monroeville, un pueblo en donde vivirá una nueva aventura que pondrá en riesgo la integridad de sus seres queridos y su lugar de origen, Andalasia.

Según consideró Adams, todo lo que realiza su personaje «es por su amor a los demás», aun cuando esto no lo parezca y pese a que ser tan dependiente del pasado la lleve a transformarse lentamente, y de forma involuntaria, en una incipiente villana.

«Creo que Giselle aprende durante el proceso que en realidad avanzar puede ser tan bonito como mirar al pasado», ahondó la actriz de 48 años sobre la historia que, al igual que en el primer filme, se apoya en la animación para mantener el ambiente de un tradicional cuento de princesas.

Con «Disenchanted» Adams vuelve a adentrarse en el trabajo como productora que también ha realizado en proyectos televisivos como «Sharp Objects» en el 2018 y que ha continuado con títulos como «Sam & Kate» (2022).

«Fue increíble, especialmente en este filme, porque tuve una relación muy profunda con todos los personajes y fue bonito adentrarme en sus historias», comentó.

Esto también le permitió a la actriz tener voz y voto a la hora de incorporar talentos a la película, entre ellos, la comediante Maya Rudolph («Saturday Night Live», 2000-2007) quien da vida a la envidiosa Malvina Monroe, o Gabriella Baldacchino.

«Monroe es la chica más popular del pueblo hasta que Giselle aparece y se muestra maravillosa, encantadora y amigable. Malvina no es así, entonces ella crea una competencia directa entre las dos y quiere ganar», explica Rudolph a EFE.

Por su parte, Baldacchino tuvo que ponerse en los zapatos de Morgan, la hija adolescente de Robert (Patrick Dempsey) y Giselle, papel que con anterioridad fue interpretado por Rachel Covey.

«Lo que quería preservar de la película original era la adoración y amor que Morgan tiene por Giselle, aun cuando ella crece y se convierte en una típica adolescente. Quería aferrarme a eso», explicó la actriz.

Finalmente, después de que temas como «That’s How You Know» o «True Love Kiss» se popularizaran en 2007, la música vuelve a tomar protagonismo en «Disenchanted», una vez más orquestada por el compositor, pianista y productor estadounidense, Alan Menken, también responsable de la música de filmes como «Beauty and the Beast» (1991) o «Pocahontas» (1995).

«La música es la que te hace sentir que estás viendo una película de hadas, es lo que une la fantasía con la realidad, y es lo que me hacía pensar que estaba en un mundo fantástico», aseguró Rudolph.

«Disenchanted» ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney+ y es una de las apuestas de la compañía para esta temporada navideña.