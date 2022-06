Disparen al superhéroe

En una década de oda al superhéroe, la serie «The Boys» ha logrado darle la vuelta al mito, reconstruir el personaje y conseguir que la audiencia odie a ese ser inmortal perfecto y enfundado en una capa. Con doble ración de sangre y con una frescura innata, la tercera temporada ahonda en las relaciones entre sus protagonistas y mantiene la máxima: matar al superhéroe.

Antes del estreno de la tercera temporada de la serie este viernes, varios de los actores protagonistas se sentaron con Efe en un hotel de Londres. Entre ellos Karl Urban, que interpreta a Butcher, que deja caer la clave de los nuevos episodios: «Todo se ha incrementado».

«Todo se ha llevado al siguiente nivel, te diría que lo que más la interacción entre personajes. Si te gustaba pasar tiempo con estos personajes, conocerlos, te va a encantar esta tercera temporada, porque se nota que se ahonda más en sus relaciones y en el viaje que viven», comenta.

Después de los acontecimientos de la segunda temporada, Nueva York vive un periodo de tranquilidad aparente, que no tardará en venirse abajo.

«En esta tercera temporada todos están felices al principio, menos Homelander y Butcher. Ellos quieren pelea», apostilla Urban, acompañado a su izquierda por Jensen Ackles, que asume el papel de Soldier Boy en esta tercera temporada.

«Es como si ahora cada personaje tuviera que volver a asentarse en su mundo, después de lo que ocurrió al final de la segunda temporada», matiza el actor texano.

También aparece por el hotel londinense Tomer Kapon, que hace las veces de Frenchie en The Boys y que no duda en apuntar a los guionistas: «Es la temporada más loca que han creado».

«En las dos primeras los personajes nos sentimos como si estuviéramos constantemente perseguidos, como si fuéramos criaturas a las que fueran a cazar. Éramos personas huyendo de su pasado, de sus dramas, de lo que fuera. Y, claro, siempre se metían en problemas. Este es un nuevo capítulo en sus vidas, porque las relaciones están consolidadas. Además, como todo empieza bien, solo hay un camino por el que ir, que todo vaya a peor», dice entre risas.

«Ninguna serie tendría gracia si todo fuera bien», añade la inseparable Kimiko, interpretada por Karen Fukuhara. «Mantener la serie fresca y amena ha sido sencillo, porque son muchos años ya conociendo a estos personajes y acostumbrándote a ellos. Sale de forma natural».

En la evolución de la serie se aprecia la confianza del guionista, Eric Kripke, que ha escrito la «temporada más sangrienta hasta la fecha», en palabras de Kapon, y en la que los actores ya han perdido «la sensibilidad», como apunta Urban.

El personaje de Urban, precisamente, es uno de los que más atención atrae y más expectativas tiene, por la evolución y el cambio que se le presupone tras los hechos de la temporada anterior.

«La continuidad de Butcher se basa en que lo que le mueve es la venganza, su camino es una venganza. Eso no ha cambiado aún, pero en esta temporada toma ciertas decisiones que tienen ramificaciones y consecuencias no solo para él, también para la gente que le rodea», sostiene Urban.

Es en este contexto en el que sobresale el mayor morbo de la serie, matar al invencible, asesinar al superhéroe, una máxima que ya se adentra también en la mente del actor, no solo del personaje.

«¿Sabes lo que me pasa ahora? Que me encanta ver películas de superhéroes, pero ahora mi perspectiva ha cambiado. Ahora veo la peli del doctor no sé qué y me cuesta creérmelo. Le veo así vestido y digo «venga ya, quítate esa capa». Ahora entiendo más a Frenchie y el odio que le tiene a los superhéroes», explica Kapon.

Para descubrir cómo continúa la matanza de superhéroes habrá que acudir este viernes 3 de junio a Amazon Prime, donde se estrenarán los tres primeros episodios de la tercera temporada. Después, se estrenará un capítulo cada viernes hasta la culminación de la temporada el próximo 8 de julio.