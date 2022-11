E-Sports UNIFRANZ es un gran paso para la representación boliviana rumbo a los Juegos Panamericanos 2023 

El primer torneo E-Sports que organizó la Universidad Franz Tamayo, UNIFRANZ, superó, de lejos, sus expectativas. Se entregaron los galardones a los campeones que compitieron en tres semanas con más de 1.200 gamers – jugadores de videojuegos – de ambos sexos de todas las latitudes de Bolivia, en sus tres títulos FIFA22, Dota 2 y Free Fire.

Los E-Sports ya son un deporte olímpico y serán tomados en cuenta en los Juegos Deportivos Panamericanos que se jugarán en Santiago de Chile en 2023, anunció la mañana del miércoles Carlos Gareca, miembro del Comité Olímpico Boliviano (COB), en el acto de premiación a los ganadores del primer torneo de este deporte virtual, organizado por la Universidad Franz Tamayo, UNIFRANZ.

“El próximo año los E-Sports van a ser tomados en cuenta en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 (..). Se ha pedido de manera muy enfática que también sean uno de los deportes que representen a toda nuestra América y que cada uno de nuestros países pueda participar. La experiencia que están teniendo instituciones de gran peso como es la UNIFRANZ con la organización del torneo nacional de E-Sports es un gran paso (…) y nos permite visualizar que tenemos deportistas y estructura que nos permiten plantear nuestra participación el próximo año en los Juegos Panamericanos”, informó Gareca.

Los E-Sports son un deporte virtual que el Comité Olímpico Internacional hace seguimiento desde hace ya varios años. Recientemente, en los Juegos Sudamericanos de Asunción uno de los deportes de exhibición fueron los E-Sports, que estuvieron de la mano de Global Internacional que es la entidad rectora de este deporte a nivel mundial.

Ismael Montes, Director Nacional de Marketing y Comunicación de UNIFRANZ y miembro del comité organizador del evento, manifestó que en UNIFRANZ se realiza un trabajo de visibilización de jugadores de este deporte que ya es de talla mundial: “con esta actividad lo que vamos a hacer es promover la imagen del país hacia torneos internacionales (…). Ese es un compromiso con los ganadores de este torneo y los casters para que estén preparados en un deporte que desarrolla el pensamiento estratégico y la comunicación efectiva, que es una habilidad blanda que requiere trabajo en equipo”.

Sin embargo, un paso inicial para consolidar la participación de deportistas bolivianos de esta disciplina en el torneo internacional es la creación de la Federación Nacional de E-Sports, para lo cual UNIFRANZ comprometió su apoyo.

Ganadores del torneo E-Sports UNIFRANZ

El torneo contó con tres títulos enfocados en las diversas plataformas. La primera categoría fue consola, bajo el título FIFA22, la segunda fue PC que se disputó bajo el título de Dota 2; y la tercera para Mobile en FreeFire.

En la categoría consola, título FIFA22, el campeón fue Danilo Gascón Aramayo, de 18 años de edad, de la ciudad de Cochabamba. La categoría contó con la participación de 306 gamers del país.

En la categoría PC, título Dota 2, el equipo campeón Bingo Hot, estuvo integrado por Alexander Nina Flores (23) de Sucre, Ronald Vicente Romero (19) de Cochabamba, Freddy Ronald Villarroel Fuentes (20) de Cochabamba, Gary Copana (23) de La Paz y Andy Cussi Chui (21) también de La Paz. La final se disputó el domingo 6 de noviembre.

En la categoría Mobile, título Free Fire el campeón Miguel Misael Mamani Velasco (Maiky), de 19 años de edad y estudiante de UNIFRANZ, sede La Paz. La final se disputó entre el jueves 10 y domingo 13 de noviembre. Más de 500 gamers del país participaron en la competencia

“La convocatoria fue un éxito total. Hemos superado nuestras propias proyecciones de participación de competidores, también en los seguidores en línea de los cuartos de final en la plataforma ‘Twich’ y otras como ‘YouTube’, sin duda una experiencia que nos acerca al interés de gamers que hay en nuestro país”, afirmó Montes.

El torneo E-Sports UNIFRANZ llamó la atención de gamers de talla nacional e internacional. Kleeven, caster FIFA que acompañó el torneo desde el principio, destacó la organización del certamen por parte de la universidad, sobre todo por promover este tipo de deportes.

Según el caster FIFA, en el país hay mucho talento con representantes internacionales en categorías como DOTA 2 y FIFA22. “Lo único que nos falta es promoverlos, incentivarlos y eso es lo que nosotros hacemos como influencers”.

En tanto, Dayne Storm, líder de Free Fire, programadora, caster y relatora del torneo, relievó que en este tipo de actividades no existe discriminación. “En internet, muchas veces, no importa el género, pero al inicio es difícil para las mujeres integrarse, más que todo en el mundo de la tecnología y algo que me gustó de esta actividad es que no hay discriminación de ninguna forma”.

Finalmente, el Vicerrector de UNIFRANZ sede La Paz, Pedro Saenz indicó que actividades como el primer torneo E-Sports tienen que ver con la reafirmación de la existencia de tribus urbanas, que son muy importantes y que forman parte del presente y del futuro de la sociedad.

Dijo también que no incluir a estos colectivos en los procesos de formación sería un error y que, por eso, UNIFRANZ ha abierto sus puertas a la participación de todos estos colectivos, como los gamers, donde se desarrollan habilidades y destrezas que son muy importantes para cualquier persona y para cualquier profesional.

“Hablar de liderazgo, hablar de toma de decisiones, hablar de trabajo bajo presión, hablar de trabajo cooperativo o hablar de estrategia son cosas que, cuando se plantea una sesión de clase, de una forma teórica, resulta difícil de abordar por parte de los nuevos profesionales que se están formando”, afirmó Saenz.