Ecofuturo y la AHK impulsan la cultura empresarial inmersa en compliance

Compliance es una palabra anglosajona con una traducción al castellano como cumplimiento normativo, sin embargo, engloba mucho más que cumplimiento normativo, se ha convertido en parte fundamental de una cultura empresarial donde se considera que la ética y la integridad estimulan los valores positivos en los integrantes de la organización para obtener mejores resultados que simplemente limitarse a un cumplimiento y/o control. El significado, conceptos básicos y aportes serán difundidos en el webinar ”Inmersión al Compliance” que se realizará este jueves 8 de abril, evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria Boliviana – Alemana (AHK) con apoyo del Banco PYME Ecofuturo.

”Es importante comprender el significado de Compliance para una organización a través de los conceptos básicos y el aporte que representa, el Banco se encuentra comprometido en incentivar esta nueva perspectiva de cultura basada en valores éticos y de integridad que representan y estamos seguros que a los participantes les servirá para empezar a incluir dentro de sus organizaciones esta nueva cultura”, destacó Gissel Cabrera Torrez – Compliance Officer Banco Pyme Ecofuturo S.A.

La AHK realiza el webinar junto a Alliance for Integrity y Banco Ecofuturo con el objetivo de amplificar el concepto de Compliance y lo que representa para las empresas. Las expositoras son destacadas expertas internacionales en esta temática, quienes transmitirán sus conocimientos al público asistente. Participan Ariadne Souza, Network Manager Cono Sur de Alliance for Integrity Brasil, Gissel Cabrera, Compliance Officer de Banco PYME Ecofuturo y Silvina Coria, Director Office of Internal Oversight de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas de los Países Bajos.

”Hasta hace muy poco, el Compliance estaba restringido a multinacionales y sectores extremadamente regulados, como finanzas y salud. En los últimos años, sin embargo, ha entrado cada vez más a las agendas de empresas y de la sociedad en su conjunto, siguiendo una tendencia ya consolidada en las principales economías del mundo con el objetivo de exigir una conducta empresarial más transparente y ética”, enfatiza la AHK en la invitación a participar en el evento dirigido a Directivos y Alta Gerencia de las organizaciones y a todo el público interesado en ahondar más sobre este tema.

El registro se puede realizar en este enlace https://bolivien.ahk.de/eventos/calendario-de-eventos. Cabe señalar que para los socios de la AHK no tiene costo y para el público en general tiene un valor de Bs 100.