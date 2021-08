El azucarero deja escapar puntos de casa ante Always Ready

En la décima segunda fecha el plantel de Guabirá completó la jornada con un empate ante Always Ready sin apertura del marcador (0-0), el partido se jugó en el estadio Gilberto Parada, de Montero (Santa Cruz), con el resultado el azucarero ocupa el puesto número nueve del campeonato local.

El partido comenzó en medio de la preocupación del público que no era ajeno a lo que estaba pasando en un sector de Santa Cruz, ya que los fuertes vientos que se registraron originaron un incendio de magnitud que afectó los galpones del aeropuerto de Viru Viru, cerca de Satélite Norte donde los vecinos alarmaron a las autoridades locales.

Con ese panorama comenzó el compromiso de la décima segunda fecha del Campeonato Único de la División Profesional en el que el equipo azucarero tenía la firme convicción de sumar las tres unidades en su casa, pero una vez más el equipo paceño se llevó un punto valioso en un terreno que es complicado, aunque en esta ocasión no fue así.

A diferencia de la pasada temporada el equipo de Montero no está en el grupo de los equipos que si termina en este momento ya tendrían su boleto para un torneo internacional, pues entre los últimos ocho del tablero con un promedio de 18 puntos, por lo que el cuerpo técnico se ve inquieto, pero también es verdad que aún falta terreno por recorrer y nada está definido.

Víctor Hugo Andrada, director técnico del plantel azucarero propuso cambios en el once habitual, pero no fueron la solución, los ataques no estaban precisos, además el rival le dio trabajo y con el marcador a cero finalizó el primer tiempo del encuentro que no fue del agrado del público que despidió a su plantel en medio de los silbidos.

Para el segundo tiempo las acciones del encuentro cambiaron para el plantel visitante el ingreso de Marcos Ovejero le permitió mayor movimiento al plantel visitantes que estuvo a centímetros para abrir el marcador, pero al parecer no era la tarde noche para los visitantes que intentaron y no lograron llevarse los tres puntos.

Además, los millonarios se quedaron un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Ramallo quien vio el cartón rojo debido a una doble amonestación, la decisión del árbitro Delio Rodríguez (Chuquisaca) no gustó al capitán del plantel Juan Carlos Arce quien reclama a medida, sin darse cuenta que la determinación ya estaba asumida.

El próximo rival del plantel de Montero será Royal Pari en la ciudad de Santa Cruz, el equipo inmobiliario es cuarto en la tabla de posiciones, en tanto que Always Ready recibe la visita de Blooming, el visitante acumuló 14 puntos y los locales 18. El primer partido se jugará el día jueves y el segundo el miércoles de la semana que viene.