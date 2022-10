El Banco Mercantil Santa Cruz coloca el 100% de sus bonos por un total de Bs. 170.000.000

Ratificando su solidez y liderazgo en el mercado, el 12 de octubre el Banco Mercantil Santa Cruz colocó el 100% de los “Bonos BMSC III – Emisión 1” de manera exitosa, correspondiente a una emisión por un total de Bs. 170.000.000, realizada por Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A., que cuenta con más de 25 años de experiencia en el Mercado de Valores.

“Como Banco Mercantil Santa Cruz, estamos muy contentos de completar el 100% de la colocación de nuestra emisión de bonos con gran éxito. Agradecemos el apoyo que recibimos en el mercado de valores boliviano, ya que todo esto está impulsando a seguir contribuyendo con la reactivación y crecimiento económico del país”, afirmó Mauricio Porro, Gerente de Finanzas y Asuntos Internacionales de Banco Mercantil Santa Cruz.

En esta oportunidad, la colocación de bonos se llevó a cabo en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., demostrando la confianza de inversionistas que adquirieron estos valores, en la solidez y solvencia del Banco Mercantil Santa Cruz.

El monto nominal de la emisión asciende a Bs. 170.000.000 y la emisión fue estructurada con las siguientes características: Valor de cada bono Bs. 10.000 a 5 años plazo, con una tasa de interés del 4.95% y pago anual de intereses.

La Calificadora de Riesgo “AESA Ratings” otorgó a esta emisión de bonos una calificación de AAA, que “corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía”.

“Trabajamos día a día para seguir aportando y satisfaciendo las necesidades de la comunidad, al ser una de las instituciones más grandes de Bolivia. En esta exitosa colocación de los bonos se refleja la confianza que hemos ganado con arduo trabajo en el mercado boliviano y la solidez de una Institución con más de 117 años de historia”, afirma el ejecutivo.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us. 5 mil setecientos dieciséis millones de activos. Tiene más de 452 cajeros automáticos y 115 agencias en los 9 departamentos del país. Los depósitos alcanzan más de $us. 4 mil ochocientos ochenta millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3 mil setecientos cuarentaisiete millones, tiene más de 863 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us.319 millones, consolidándose como el banco privado más grande del país.