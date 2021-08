El BMSC ocupa el cuarto lugar en el ranking Great Place to Work Latam

El Banco Mercantil Santa Cruz, posicionada como la entidad financiera más grande de Bolivia, forma parte del ranking Great Place to Work Latam por primera vez, ocupando el cuarto lugar.

Great Place to Work reconoce a empresas que tienen como prioridad crear culturas que impacten positivamente en sus colaboradores. Para ello se basa en un estudio exhaustivo, análisis y la evaluación de políticas y prácticas de gestión de talento humano, así como en los testimonios de los funcionarios de la organización.

“Estamos muy agradecidos con nuestros más de 2.000 colaboradores que hacen posible que, en un año muy desafiante, podamos ser uno de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica. Como Banco Mercantil Santa Cruz tenemos un compromiso con todo el equipo humano de nuestra institución, para ofrecerles un lugar de trabajo en el que puedan sentirse valorados y respetados, además donde puedan construir vínculos y desarrollarse profesionalmente”, afirmó el Vicepresidente de Recursos Humanos del Banco Mercantil Santa Cruz, Hernán Solares.

El Banco Mercantil Santa Cruz ha sido reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en Bolivia, ocupando este año el primer lugar del Ranking para empresas de más de 250 colaboradores, así como también el primer puesto del Mejor Lugar para Trabajar para Mujeres, aspectos que permitieron que obtenga el cuarto lugar del ranking en Latinoamérica de Great Place To Work; un ranking que contempla la opinión de más de 2 millones de colaboradores en más de mil organizaciones a lo largo de 20 países.

Todos estos reconocimientos son resultado de las acciones del Banco Mercantil Santa Cruz en apoyo a sus colaboradores, ya que se preocupa constantemente por su bienestar y la estabilidad laboral, poniéndose en práctica distintos programas que impulsan el desarrollo, crecimiento profesional y la igualdad de género. En los momentos más difíciles de la pandemia buscó la manera de apoyarlos, acompañarlos y contenerlos, para ellos implementó una serie de acciones bajo el lema: “De esta salimos unidos”.

En primer lugar, se garantizó la seguridad y estabilidad laboral y salarial del personal. Se contrataron equipos médicos a nivel nacional, adicionalmente al servicio de la Caja de Salud, para supervisar, asesorar y atender todos los casos de COVID-19. También se implementaron Sesiones de Terapias de Bienestar, por un equipo de expertos y los psicólogos del Banco, para generar un espacio de escucha y de acompañamiento emocional. Otra importante acción fue la Compra Semanal de Insumos para el personal que tenía que trabajar de manera presencial, ya que el sistema bancario durante la pandemia nunca dejó de trabajar y las restricciones de movilidad no les permitía abastecerse. La tercera acción fueron Actividades en Familia a través de zoom, que involucraban a los colaboradores del banco y a sus familias. La última actividad fue propuesta por los colaboradores, quienes decidieron subir videos reconociendo el valor de su trabajo, la importancia de su rol en la oficina, del rol del trabajador bancario en esta pandemia y manifestando su compromiso a la sociedad.

Algunos datos que destaca el estudio, es que entre el 92 y 96% de los colaboradores de la entidad financiera siente un gran orgullo por trabajar en la institución, valorando que no hay discriminación, y el compromiso del equipo, así por como la ayuda que se brinda a la comunidad.

De igual manera, gracias a la equidad laboral y liderazgo femenino por el que se destaca la entidad financiera, este año se posiciona como el mejor lugar para que las mujeres bolivianas trabajen, destacando que más de la mitad del personal del Banco Mercantil Santa Cruz son mujeres, y a su cargo están el 49% de los puestos de mando y liderazgo. Por lo tanto, la entidad financiera no distingue género, sino capacidades, siendo totalmente equitativa.

El equipo humano que forma parte de esta entidad financiera, es capacitado constantemente para dar el mejor servicio posible, lo que además le ayuda a poder desarrollar su potencial profesional para brindar a todos y cada uno de los bolivianos la mejor experiencia financiera del mercado, ofreciendo un valor agregado a través de soluciones financieras que se adaptan a sus necesidades.

“Nos complace poder reafirmar una vez más nuestro compromiso con todos los bolivianos, especialmente con cada uno de los integrantes de la familia Mercantil Santa Cruz, y agradecerles por su compromiso, dedicación y arduo trabajo, que contribuye al desarrollo de nuestro país.”, afirmó el ejecutivo.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us. 5 mil millones de activos. Tiene más de 450 cajeros automáticos y 115 agencias a nivel nacional. Los depósitos son de más de $us. 4.780 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.685 millones, tiene más de 821 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 300 millones, consolidándose como el banco más grande del país.