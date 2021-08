El BMSC rediseña su Banca Móvil con nuevas y mejores funcionalidades

El Banco Mercantil Santa Cruz, con el objetivo de ofrecer a sus clientes la mejor experiencia financiera del mercado, mejoró e implementó nuevas funcionalidades a su Banca Móvil. La entidad financiera durante sus 115 años de trayectoria gracias a su solidez y solvencia, se ha consolidado como la primera alternativa para las personas, empresas pyme y grandes corporaciones que requieren productos, servicios y soluciones financieras innovadoras, eficientes y seguras, durante más de un siglo ha mantenido su liderazgo en el mercado financiero y ha innovado de manera permanente lo que le permite ofrecer a sus clientes la mejor experiencia en banca.

“Como Banco Mercantil Santa Cruz tenemos un firme compromiso con nuestros clientes, por lo que trabajamos a diario para diseñar herramientas, procesos, productos y servicios innovadores que se adelanten y adapten a los cambios que trae consigo el desarrollo de la tecnología, con el objetivo de mejorar la experiencia para el nuevo consumidor financiero digital. De manera constante invertimos en nuestra Banca Digital lo que nos permite lanzar nuevas funcionalidades de manera sostenida”, afirmó la Gerente Nacional de Marketing y Planificación del Banco Mercantil Santa Cruz, Andrea Urquidi.

En lo que va del 2021, el Banco Mercantil Santa Cruz ha realizado más de 50 MM de transacciones a través de sus Canales Alternativos, con un índice de derivación acumulado de más del 90%, con lo que la entidad financiera confirma que el uso de los Canales Alternativos por parte de sus clientes cada vez es mayor. En comparación con el 2020 el uso de los Canales Alternativos ha crecido en un 74%.

La Banca Móvil es el canal más utilizado por los clientes del Banco Mercantil Santa Cruz para realizar sus transacciones. Hasta junio del presente año, se han realizado más de 37,9 MM de transacciones, con una participación del 75% respecto a la totalidad de transacciones realizadas por los Canales Alternativos del Banco. En general, en comparación con el 2020, el uso de la Banca Móvil creció en un 101%.

“El proceso de digitalización que hemos implementado como Banco Mercantil Santa Cruz desde hace varios años, permite que nuestros clientes puedan realizar sus operaciones bancarias a través de su celular o de la web sin necesidad de acudir a una agencia, evitando desplazamientos y esperas, lo cual es muy importante en el panorama actual. En ese sentido, hemos implementado a nuestra Banca Móvil nuevas funcionalidades que mejoren la experiencia digital de nuestros clientes”, afirmó la ejecutiva.

Entre funcionalidades nuevas y otras mejoradas de la Banca Móvil del BMSC destacan:

En caso de que el cliente no cuente con un usuario y contraseña de Banca por Internet/Banca Móvil asignada, ahora podrá realizar el proceso de enrolamiento desde su Banca Móvil.

Los clientes del BMSC podrán agregar los servicios que deseen pagar desde su Banca Móvil sin necesidad de ingresar a la Banca por Internet, además la entidad financiera ha incrementado la cantidad de servicios disponibles para pago.

Los clientes podrán programar la ejecución de transferencias, pago de créditos y de servicios, especificando si desean que se repita durante periodos de tiempo o por cantidad de veces.

Es posible buscar, filtrar, editar y eliminar las cuentas que el cliente registra para realizar transacciones directamente desde la Banca Móvil, permitiendo asignar alias tanto a cuentas propias como de terceros. Además, revisar el historial de transferencias con cada cuenta destino registrada

Brinda al cliente la posibilidad de ver el historial de transferencias y su estado. Podrá buscar operaciones por nombre del destinatario, fecha, estado y monto de la operación. Y, además, guardar o compartir directamente desde la aplicación, los comprobantes de transferencias.

Los clientes podrán editar y configurar la vigencia de los QRs que generen, desde 1 hasta 365 días.

Además de estas nuevas funcionalidades, la Banca Móvil del Banco Mercantil Santa Cruz, permite a todos sus usuarios realizar transferencias a cuentas propias, terceros y a otros bancos, consulta de saldos y extractos de todas tus cuentas, pago de créditos y Tarjetas de Crédito, localizar agencias y cajeros automáticos, transferencias a través de códigos QR, transferencias a celulares (con retiro en cajeros automáticos), pago de servicios básicos, entre otros.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us. 5.738 millones de activos. Tiene más de 450 cajeros automáticos y 118 agencias a nivel nacional. Los depósitos son de más de $us. 4.779 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.684 millones, tiene más de 821 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 300 millones, consolidándose como el banco más grande del país.