El coronavirus sigue matando gente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el coronavirus SARS-CoV-2 ya no es una emergencia pública internacional, pero eso no significa que el covid- 19 haya dejado de ser una amenaza para la salud, y advierte que «lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar estas noticias como motivo para bajar la guardia». La semana pasada, la enfermedad se cobró una vida cada tres minutos y en este momento hay ingresadas miles de personas en las unidades de cuidados intensivos. La advertencia fue efectuada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus. La conclusión sobre el nuevo panorama de la pandemia es que esa enfermedad llegó para quedarse y es necesario comprender la situación.

En Bolivia la anterior semana murieron tres personas por coronavirus, y en la semana epidemiológica 18 se han presentado 317 casos, esto representa una reducción del 11%, teniendo en cuenta la cantidad de casos absolutos la reducción es mínima», dijo el ministro de Salud Jeyson Auza, quien explicó que la tasa de mortalidad en la sexta ola es del 1,1%, una de las cifras más bajas en Latinoamérica.

Pero la OMS insiste en que es necesario adoptar medidas preventivas, tomando en cuenta que un descuido podría reactivar la pandemia. Recordó que la OMS ha recibido la notificación de casi 7 millones de muertes, pero se sabe que el número de víctimas es varias veces superior: al menos 20 millones, según los datos que maneja el organismo internacional. Además de los fallecimientos, el doctor Tedros recordó que los sistemas de salud se han visto gravemente perturbados y millones de personas no han podido acceder a servicios sanitarios esenciales, como las vacunas infantiles, vitales para salvar vidas. También explicó que la pandemia ha causado graves trastornos económicos, borrando billones de dólares del PIB, perturbando los viajes, el turismo, y el comercio, cerrando empresas y sumiendo a millones de personas en la pobreza.

Otros graves trastornos sociales se produjeron con el cierre de fronteras, la restricción de movimientos, el cierre de escuelas y otros muchos continúan, como los millones de personas que sufren soledad, aislamiento, ansiedad y depresión, además del covid largo. «El covid-19 ha dejado al descubierto y ha exacerbado las divisiones políticas dentro de las naciones y entre ellas. Ha erosionado la confianza entre las personas, los gobiernos y las instituciones, alimentado por un torrente de desinformación. Y ha dejado al descubierto las desigualdades más acuciantes de nuestro mundo, siendo las comunidades más pobres y vulnerables las más afectadas, y las últimas en recibir acceso a vacunas y otras herramientas», aseguró Tedros.

El dirigente de la OMS comentó a continuación que, no obstante, durante más de un año, la pandemia ha seguido una tendencia descendente, con un aumento de la inmunidad de la población gracias a la vacunación y la infección, una disminución de la mortalidad y una reducción de la presión sobre los sistemas sanitarios. «Esta tendencia ha permitido a la mayoría de los países volver a la vida que conocían antes de covid-19», observó, para comentar después que, durante el último año, el Comité de Emergencias y la Organización Mundial de la Salud han estado analizando detenidamente los datos y considerando cuándo sería el momento adecuado para rebajar el nivel de alarma.

El Comité de Emergencias se reunió la pasada semana por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, declaró con gran esperanza el fin de covid-19 como emergencia sanitaria internacional», anunció. Sin embargo, el máximo responsable de velar por la salud pública mundial advirtió que «esto no significa que covid-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial». «Este virus está aquí para quedarse. Sigue matando y sigue cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que aparezcan nuevas variantes que provoquen nuevos repuntes de casos y muertes. Lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar estas noticias como motivo para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que el covid-19 no es nada de lo que preocuparse», alertó Tedros.

El director de la OMS explicó que lo que la noticia significa es que ha llegado el momento de que los países pasen del modo de emergencia a la gestión del covid-19 junto con otras enfermedades infecciosas. Tedros explicó que no se trata de una decisión precipitada, sino tomada sobre la base de un análisis minucioso de los datos, y aseguró que, en caso necesario, no dudará en convocar otro Comité de Emergencia si el covid-19 vuelve a poner en peligro el mundo. Luego, recordó que la agencia de la ONU ha publicado la cuarta edición del Plan Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta frente al covid-19, en el que se describen medidas esenciales para los países en cinco ámbitos básicos: vigilancia colaborativa, protección de la comunidad, atención segura y escalable, acceso a contramedidas, coordinación de emergencias.