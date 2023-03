El Gobierno asegura que la economía en el país «está bien»

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este domingo que la economía del país «está bien» y que hay una «estabilidad de precios» luego de declaraciones del expresidente Evo Morales señalando lo contrario.

«La economía está bien porque hay estabilidad de precios. Si bien la inflación fue moderada, en el mundo siguen aumentando los precios de la energía, alimentos, transporte, en cambio acá hay una total estabilidad de precios», manifestó Montenegro en una entrevista en el canal estatal Bolivia TV.

El ministro señaló que si el país no estuviera bien económicamente «no estuviéramos reduciendo el déficit fiscal, no habría balanza comercial positiva, como se ha dado en 2022, no estaríamos en este momento generando mayor recaudación ni aumento de empleos».

«Eso significa que la economía va marchando de manera adecuada», indicó.

El sábado en un congreso departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) el expresidente Morales le dijo al mandatario Luis Arce que la «economía no está tan bien» y le sugirió hacer comisiones para que analicen esta situación y que le puedan proponer soluciones para «salvar a Bolivia».

Esta semana, la calificadora Fitch Ratings otorgó en su reciente informe a Bolivia una calificación de riesgo de B a B-, de estable a negativa, que «refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa» lo que ha incrementado la «incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos».

Montenegro sostuvo que la lectura de esa calificadora «no era equilibrada» ya que debería considerar que Bolivia tiene la inflación más baja, el precio de los energéticos, la tasa de desempleo, entre otros factores.

Asimismo, la agencia Standard & Poor’s (S&P) informó que ha colocado sus calificaciones soberanas de largo plazo de ‘B’ de Bolivia en «revisión especial con implicaciones negativas» por las presiones sobre las reservas internacionales del país, que han disminuido.

Confirmó las calificaciones crediticias soberanas de corto plazo de ‘B’ para Bolivia y que la evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad «se mantiene sin cambio en ‘B'».

Un reporte de las Reservas Internacionales Netas (RIN) señalaba que a principios de febrero estaban alrededor de los 3.800 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaron a los 15.122 millones.