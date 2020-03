El Jinba Ittai de Mazda sedujo con una experiencia única de manejo

Al igual que la relación armoniosa que se forma entre un caballo y su jinete, cuando conduces un MAZDA se genera una sensación de unidad que te lleva a experimentar de manera única la conducción, como nunca lo habías sentido.

Esta experiencia de manejo, donde conoces el mundo MAZDA desde sus orígenes y el por qué es una marca premium diferente a los demás, es la sensación que experimentaron los invitados que vivieron el Jinba Ittai Experience – Test Drive con los modelos MAZDA CX-3, MAZDA CX-5, MAZDA CX-9 y la nueva joya de la marca, la ALL – NEW MAZDA CX-30.

La experiencia se vio acompañada del 1er Gran Campeonato de Golf – Torneo Feel Alive en Urubó Golf Country Club de Santa Cruz de la Sierra, los días 14 y 15 de marzo, evento creado por MAZDA, siendo la primera marca automotriz en organizar un campeonato de golf a nivel nacional y que contó con más de 300 asistentes por jornada de los cuales 127 fueron participantes y 13 flamantes ganadores.





“Cuando nuestros invitados vieron los modelos de MAZDA, sintieron la necesidad de conducirlo, y luego reforzaron esa sensación cuando se subieron a uno, creando un vínculo único entre el conductor y el vehículo”, mencionó José Luis Asbun, Brand Manager de la marca japonesa en Bolivia, al añadir que los diseñadores de interiores lograron atraparlos con una sensación de confort envolvente. Los diseños lograron envolver las emociones de los conductores, proceso al que llamamos “Preparación exploratoria”, que rara vez incluye algo parecido a un automóvil.

Durante los dos días del torneo estuvieron en exposición los modelos: MAZDA 2, ALL – NEW MAZDA 3, MAZDA CX-3, MAZDA CX-5, MAZDA CX-9 y la ALL – NEW MAZDA CX-30, una vagoneta compacta que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del segmento.

El torneo de 18 hoyos organizado por MAZDA tuvo un total de 13 ganadores en las diferentes categorías:

Primera categoría HCP 0-12

• Primer lugar: Victoria Suarez

• Segundo lugar: Fernando Gonzales

Segunda categoría HCP 13-22

• Primer lugar: Eduardo Kellemberger

• Segundo lugar: Erick Bezerra

Tercera categoría HCP 23-36

• Primer lugar: Boris Quiroga

• Segundo lugar: Juan Pablo Torres

Categoría damas

• Primer lugar: María Kim

• Segundo lugar: Susy Borda

Categoría Seniors

• Primer lugar: Gonzalo Taborga

• Segundo lugar: Fernando Menacho

Premios Especiales

• Best approach: Milton Muller

• Long drive: Neil Harvie

• Mejor score neto: María Kim