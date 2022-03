El Legislativo inicia el proceso para elegir al Defensor del Pueblo

La Asamblea Legislativa inició este viernes la inscripción y recepción de los documentos de las personas que quieren postularse a la titularidad de la Defensoría del Pueblo.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral del Parlamento, Rubén Gutiérrez, dio inicio a la inscripción de los postulantes para ser el nuevo Defensor del Pueblo por los próximos seis años.

«Iniciamos desde hoy hasta el 1 de abril, son 15 días calendario para que puedan presentar los requisitos», indicó a los medios Gutiérrez, que pertenece al oficialismo.

Es así que el legislador junto a una notaria de fe pública abrieron el cuaderno de actas para iniciar la inscripción de los postulantes, la primera fase del proceso de selección.

Los interesados en postularse deben cumplir con 18 requisitos, entre los que destacan el tener 30 años cumplidos, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no haber participado en actos de gobiernos militares o de facto y no haber sido dirigente de organizaciones políticas.

Asimismo los postulantes no deben tener militancia en ninguna organización política por al menos ocho años antes de la postulación, no haber sido funcionario público ni ser designado como ministro, viceministro o embajador en los últimos ocho años, entre otros requisitos.

Gutiérrez señaló que está previsto que en 50 días se cumpla con todas las etapas de la selección del nuevo Defensor del Pueblo y si es que no hay contratiempos en mayo concluiría todo el proceso.

Luego de la recepción de la documentación de los postulantes se realizará la verificación de los requisitos, se pasará a la fase de impugnación para pasar posteriormente a la evaluación de méritos de los aspirantes y se realizarán las entrevistas correspondientes.

Tras cumplir con esos pasos se realizará la elección del nuevo Defensor del Pueblo en una sesión de la Asamblea Legislativa y será designado quien logre los dos tercios de votación, como establecen la Constitución y la Ley del Defensor.

La persona elegida liderará la Defensoría del Pueblo por los próximos seis años y reemplazará a la interina Nadia Cruz.