El MAS debe presentar descargo documentado al TSE de Bs 10.942.000

Igual deben descargar Bolivia dijo No de Bs 5.000.000, Comunidad Ciudadana de Bs 2.000.000, los demás de menores sumas. De no hacerlo no podrán inscribir a sus candidatos. Los dineros eran para campaña proselitista que culminó tres días antes del 20 de octubre.