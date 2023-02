El Nacional pone un pie en la segunda fase con una goleada a Nacional Potosí

El Nacional ecuatoriano quedó con un pie adentro en la siguiente fase de la Copa Libertadores al imponerse con una goleada por 1-6 a Nacional Potosí, que hizo de local en cancha prestada, en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Un doblete de Jorge Ordoñez (m.5 y 38), y las anotaciones de Walter Chalá (m.13), Ronie Carrillo (m.16), Maicon Solís (m.45+4) y Gustavo Asprilla (m.89) dieron el triunfo a ‘los puros criollos’ en un partido disputado en medio de la lluvia en La Paz.

El argentino Martín Prost (m.45+1) marcó el único tanto de los potosinos que no pudieron jugar en su estadio, el Víctor Agustín Ugarte, que no fue habilitado al no cumplir con ciertos requerimientos de iluminación.

Si los ecuatorianos ratifican la ventaja en la vuelta el próximo 15 de febrero, se medirán con el Independiente Medellín colombiano en la segunda fase.

Los visitantes tomaron la delantera desde el inicio del encuentro y les bastaron cinco minutos para marcar el primer gol.

Jerry Parrales hizo un centro que Ordóñez supo aprovechar para vencer de cabeza la valla custodiada por el meta boliviano Saidt Mustafá.

Ocho minutos después llegó el segundo, también con un cabezazo de Chalá tras recibir un tiro de esquina ejecutado por Eddy Mejía.

El Nacional no cesó los ataques pese a estar en ventaja y buscó la tercera anotación, que finalmente llegó en el minuto 16, con un discreto tiro de Carrillo que pilló desprevenido a Mustafá.

El ingreso del colombiano Tommy Tobar en lugar del argentino Martín Chiatti dio un poco de maniobra a la Banda Roja potosina que, no obstante, no terminaba de reaccionar a lo que ya se veía como una goleada.

Los potosinos apenas tuvieron un par de llegadas que encontraron bien parado al portero ecuatoriano David Cabezas, capitán del plantel visitante.

La cuarta conquista de los dirigidos por el urugayo-paraguayo Ever Almeida fue una jugada combinada entre Carrillo y Ordóñez que inicialmente se anuló, pero luego fue convalidada por el árbitro venezolano Yender Herrera tras una revisión del VAR.

Prost salvó el honor de Nacional Potosí con una anotación de cabeza en el primer minuto del tiempo extra, pero el marcador no quedó cerrado ahí.

A los tres minutos del gol boliviano, Carrillo apareció nuevamente con una asistencia que tuvo buena recepción de Solís, autor del quinto gol de ‘los puros criollos’.

El plantel del argentino-boliviano Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada se mostró más ofensivo en el segundo tiempo, pero le faltó precisión y poco a poco volvió a ceder espacios a la visita.

Prost tuvo al menos dos oportunidades para volver a marcar, pero en una el tiro salió desviado y en la segunda le ganó el pulso el meta Cabezas.

Sobre el final de la segunda mitad, el recién ingresado Asprilla consolidó la goleada ecuatoriana poniendo la sexta anotación.

Al inicio del encuentro se hizo un minuto de silencio en memoria del astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, fallecido en diciembre.