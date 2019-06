El país llora la muerte de Walter «Tataque» Quisbert

Después de conocerse que el boliviano Walter Quisbert, más conocido como «Tataque», las redes sociales «estallaron», las condolencias de los bolivianos no se dejaron esperar, pues el deportista era conocido no sólo por los logros que consiguió para el país, también por el carisma y su manera de enfrentar los retos. La figura del boxeo nacional falleció el lunes aquejado por una enfermedad que no pudo superar.

Quisbert, nació en la ciudad de La Paz en el año 1953 (dejó de existir a los 66 años de edad), entre sus máximos logros está registrado la medalla de oro en los Juegos Deportivos Bolivarianos 1977, pero su amor por este deporte le permitió ser conocido y también apodado como «el gigante de América», pues su particular estatura (2.25 metros) también llamaba la atención.

Tras conocer que el boxeador dejó el mundo terrenal, el Presidente del Estado boliviano, Evo Morales Ayma, en su cuenta de Twitter escribió: «Lamentamos la partida de Walter ‘Tataque’ Quisbert, Gran animador y campeón del boxeo y lucha libre; muy querido por nuestro pueblo por su sencillez, disciplina y humildad. Nuestra solidaridad a su familia. Vivirá en el recuerdo de quienes admiramos su fuerza en cuadrilátero».

«No pudo recuperarse de la operación de la vesícula», contó su esposa, Martha Villa a quien se le hizo un nudo en la garganta, «estaba delicado», continuó. Los restos del deportista son velados en la ciudad de La Paz, cerca al domicilio del desaparecido (Antonio Gallardo, ubicado en la zona Gran Poder). El ganador de la medalla de oro en los Bolivarianos (más de 90 kilogramo) es visitado por propios y extraños.

El boxeador inició su carrera el año 1974 hasta 1985, en ese tiempo fue campeón sudamericano, logró varios campeonatos. Después se dedicó a la lucha libre y consiguió el título mundial, posteriormente se dedicó al basquetbol, finalmente dio pasos para ser entrenador y posteriormente representó a las cholitas luchadoras. Su largo trayecto fue reconocido por las autoridades de La Paz.

Su último contacto con la prensa local fue en los pasados días cuando fue entrevistado por Federico Arévalo (periodista de Deporte Total) con quien compartió sus anécdotas, además de hacer conocer su recorrido como deportista. «Boxear y mostrarse por un país es muy lindo… Lo más lindo que me dejó el boxeo son los seguidores donde voy siempre se me acercan y me piden una foto. Mi familia también me apoyó junto a mis hijas. Tengo grandes recuerdos», declaró.