El Prado fue escenario de una minientrada con cientos de niños que reivindican la Morenada

El carril de bajada de la Av. 16 de Julio de El Prado vivió este domingo una fiesta de reivindicación de la danza de la Morenada como boliviana con la participación de cientos de niños bailarines de al menos cuatro compañías de danza.

La actividad se realizó en el marco de la Semana de la Morenada impulsada por la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo con el propósito de demostrar el origen boliviano de la danza.

En ese marco, como corolario a una serie de actividades desarrolladas para este fin, la minientrada de la Morenada congregó a niños y niñas de diferentes elencos de danza de La Paz, entre ellos niños y adolescentes con Síndrome de Dawn.

En ese marco, el director de la Compañía de Danza Bolivia, Juan Jaime Velasco, consideró importante organizar este tipo de entradas para mostrar “al mundo que la Morenada es boliviana cien por ciento”.

“En la ciudad de La Paz hay más de 300 ballets, muchas fraternidades, creo que se debería convocar a todos y generar una gran manifestación desde los niños hasta los grandes”, dijo Velasco entrevistado por la Agencia Municipal de Noticias (AMUN).

Su colega, el director de la Academia de Artes Escénicas Andanzas, Erwin Sánchez, coincidió con su predecesor y destacó la realización de este tipo de manifestaciones.

“Se nota el apoyo que tenemos como ciudad, es muy importante el apoyo porque cualquier rato la Morenada se puede perder y ser adjudicada al Perú, es muy necesario, como escuelas de danzas tenemos que realizar estas actividades con la ciudadanía porque es lo que tenemos, nuestro patrimonio”, dijo Sánchez.

La directora de la Compañía Cidebol, Alejandra Vidaurre, consideró fundamental impulsar este sentido de pertenencia de danzas como la Morenada en los niños, ya que es la única forma de proteger el patrimonio cultural.

“Es importante la revalorización de la Morenada y es todo un placer participar de este evento. Estamos muy felices de que hay un montón de niños incentivando la cultura, porque si no nos apropiamos de nuestra cultura no podemos esperar lo que pase afuera, ¿cómo reclamar algo que no podemos cultivar con nuestros niños?”, dijo Vidaurre.

La minientrada de la Morenada empezó pasada las 10:00 con el acompañamiento de la Banda Municipal Eduardo Caba y tuvo como punto de partida la Caja Nacional de Salud para concluir en la plaza del Estudiante al finalizar el paseo de El Prado.

Los niños y niñas participantes lucieron la tricolor nacional a través de escarapelas y banderas, además que una buena parte de las matracas de los morenos tenían los colores rojo, amarillo y verde.

A través de la Ley 512 promulgada en 2014, el 7 de septiembre de cada año se celebra el Día Nacional de la Morenada en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, José Flores Orozco, conocido como El Jach’a Flores. Con la minientrada, la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo concluyó este domingo la Semana de la Morenada, con la pretensión de revalorizar la danza por el avasallamiento externo al patrimonio nacional.