“El Teléfono Negro”, la historia del asesino serial que aterrorizará a los cinéfilos

El teléfono no funciona; pero está sonando. El director SCOTT DERRICKSON vuelve a sus inicios en el terror y nuevamente se asocia con la marca líder del género, Blumhouse, con un nuevo thriller de horror.

Finney, un tímido pero inteligente niño de 13 años, es secuestrado por un sádico asesino y está atrapado en un sótano aislado del ruido donde gritar no sirve de nada. Cuando un teléfono desconectado que está en la pared comienza a sonar, Finney descubre que puede escuchar las voces de las anteriores víctimas del asesino, quienes están decididas a asegurarse de que lo que les ocurrió a ellos no le pase a Finney.

El protagonista de la cinta es el actor cuatro veces nominado al Óscar® ETHAN HAWKE quien interpreta el papel más aterrador de su carrera junto a MASON THAMES, el joven actor que hace su debut en el cine. El Teléfono Negro es una cinta producida, dirigida y coescrita por Scott Derrickson, el guionista y director de Sinister, The Exorcism of Emily Rose, y de Doctor Strange de Marvel.

En El Teléfono Negro también actúan MADELEINE McGRAW (Ant-Man and the Wasp) quien interpreta a Gwen, la hermana menor de Finney; JEREMY DAVIES (It’s Kind of a Funny Story) es el padre de Finney y Gwen; y JAMES RANSONE (Sinister).

El guion lo escribieron SCOTT DERRICKSON y C. ROBERT CARGILL (Doctor Strange y la franquicia de Sinister) y está basado en el cuento corto homónimo del galardonado escritor JOE HILL.

“En 2012, los cineastas Scott Derrickson y C. Robert Cargill se asociaron con el productor Jason Blum y el actor Ethan Hawke para realizar Sinister, considerada como la película más aterradora del siglo XXI al día de hoy. El equipo estaba ansioso por volver a trabajar juntos y, cuando Derrickson comenzó a explorar opciones, volvió a “The Black Phone”, el cuento corto escrito por Joe Hill, quien además es hijo del legendario autor de terror Stephen King y que lanzó “The Black Phone”, el cuento que forma parte de 20th Century Ghosts, que es su colección de relatos cortos con mayores ventas de 2005”, comenta Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, añadiendo que El Teléfono Negro, es el filme ideal para los amantes del terror y se podrá apreciar en las principales salas de cine del país, desde el jueves 23 de junio.