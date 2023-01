El terror, suspenso y ciencia ficción de ‘M3GAN’, llega a la pantalla grande

De las mentes más prolíficas del horror —James Wan; Ames Wan, el cineasta detrás de las franquicias de Saw, Insidious y The Conjuring; y Blumhouse, la compañía productora de las películas de Halloween, The Black Phone y The Invisible Man— llega una nueva cara del terror.

M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial; una muñeca robótica que parece real programada para ser la mejor compañera de una niña y la mejor aliada de sus padres. Diseñada por Gemma (papel que interpreta Allison Williams, protagonista de la película Get Out), una brillante robotista de una empresa de juguetes, M3GAN puede escuchar, observar y aprender mientras se convierte en amiga y maestra, compañera de juegos y protectora de la niña con la que está vinculada.

Cuando de forma repentina Gemma se vuelve la tutora de su sobrina huérfana de 8 años, se siente insegura y poco preparada para ser madre. Sometida a una gran presión en el trabajo, Gemma decide emparejar su prototipo M3GAN con su sobrina Cady en busca de resolver ambos problemas: una decisión que tendrá consecuencias inimaginables.

A medida que M3GAN y Cady desarrollan un vínculo inquebrantable, Gemma se aterroriza cada vez más de que la misma creación que inventó para ayudar a Cady a sanar, esté aprendiendo a un ritmo exponencial… y que M3GAN pueda estar percibiendo “amenazas” para Cady que no existen.

“El 2023 llegará con fuerza para los fans del terror. M3GAN, una mezcla entre Annabelle, Chucky y The Terminator, es el nuevo éxito de Blumhouse, uno de los estudios de películas de horror más prolíficos de la actualidad”, mencionó Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films Bolivia, añadiendo que la cinta lleva meses siendo tendencia en las plataformas y RRSS. “No se pierdan en la pantalla grande estos 102 minutos de terror, suspenso y ciencia ficción, a estrenarse en el mes de enero”, invitó la ejecutiva responsable de la distribución de la película a nivel nacional.

Producida por Jason Blum p.g.a. y James Wan p.g.a., M3GAN es dirigida por el galardonado cineasta Gerard Johnstone (Housebound) de un guion escrito por Akela Cooper (Malignant, The Nun 2), basado en una historia de Akela Cooper y James Wan.