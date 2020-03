El Tigre líder del Apertura

Con dos goles de Willie Barbosa, el plantel de The Strongest sorprendió a Oriente Petrolero al que venció por 3 a 0 y a domicilio. Este partido reprogramado de la sexta fecha se jugó en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, donde las tribunas estaban desiertas, debido a que el Ministerio de Deportes solicitó a la Federación Boliviana de Fútbol a que los cotejos se disputen a puertas cerradas o se frene el torneo para evitar la propagación del Covid-19.

A los atigrados todo les salió a pedir de boca y ahora son líderes del torneo con 21 puntos pues convirtió 30 goles en lo que va este torneo que podría ingresar en receso, para el día martes la FBF convocó a una Consejo de presidentes para analizar este tema, pero tienen la posición de que el certamen continúe desarrollándose y a puertas cerradas, aunque la propuesta no es compartida por más de cinco clubes profesionales.

Los refineros llegaron a este partido con la espada en la espalda, ya que los resultados no son sus mejores aliados, no lograron victoria alguna por más de cinco fechas, hecho que no deja de llamar la atención a la directiva que anticipó que conversará con el entrenador Pablo Sánchez para analizar «qué está pasando con el plantel» ya que están en el grupo de los cinco últimos del tablero.

Para los atigrados, todo fue color de rosa, pues se fueron a casa con el gusto de haber ganado a un viejo conocido, además dejaron claro que en este torneo fueron de menos a más y quieren mucho más, por lo que quieren continuar con esta racha, pero también por el momento se desconoce si en la semana se jugará la décima tercera fecha.

Los atigrados lograron su objetivo con un marcador que no se registraba en el estadio cruceño y hace mucho tiempo, la diferencia abultada fue impensada, pero terminó en gustar a los dirigentes del plantel que observaron el juego en sus casas, seguramente los hinchas también siguieron las incidencias del encuentro que cerró la sexta fecha del torneo.

El primer gol del partido llegó mediante Willie Barbosa, el jugador estaba inspirado, cuando recibió la pelota buscó el arco y la envió a las redes, el contragolpe fue letal para el refinero ya que estaba entre las cuerdas, el pase para el gol fue de Jair Reinoso a los 40 minutos del encuentro, la defensa del plantel refinero nada pudo hacer.

La segunda conquista fue anotada por Barbosa a los 44 minutos el encuentro, con otro zapatazo que permitió que la pelota ingrese al arco por el palo derecho, fue un gol de buena factura y con otro pase de Reinoso quien también tuvo su mejor día, fue desequilibrante cuando quiso.

La tercera conquista fue convertida en el minuto 81, el jugador Rudy Cardozo no dejó escapar el regalito que le hicieron los jugadores de Oriente Petrolero, estaba atento al juego y no dudó en convertir el gol ante la rabia contenida del plantel local, pues la posición que tienen en la tabla de posiciones no es nada envidiable.