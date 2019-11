El TSE debe ser integrado por jóvenes de Comités que lucharon en las calles

Dirigentes de los Comités Cívico Juveniles y plataformas, en documento entregado a medios de comunicación señalan: «Algunos políticos en insensata actitud han comenzado a dar nombres para integrantes del nuevo TSE».

«Quienes combatimos en las calles, poniendo en peligro nuestras vidas, exponiéndonos a la represión, a gases tóxicos, a detenciones, dando pecho y la cara contra la dictadura de Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y su gavilla de corruptos, exigiendo nulidad de las elecciones fraudulentas y convocatoria a nuevas elecciones, afirmamos con convicción de servicio a nuestra Patria que para la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral se debe tener en cuenta a profesionales jóvenes, personas idóneas, que nada tengan que ver con el pasado que utilizando sistemas informáticos obsoletos fraguaron y falsificaron datos, generando un fraude monumental».

No admitiremos que políticos, oportunistas, se aprovechen

«En río revuelto ganancia de pescadores?»

No admitiremos que políticos, de cualquier partido, citen «notables», intentando posicionar a elementos que estuvieron como miembros de la Corte Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral, como si no hubiera Juventudes al servicio de la Patria.

«Entiéndase bien, en Bolivia Plurinacional, NO hay personas Notables todos somos iguales, (afirmó Luis Almagro de la OEA), lo contrario es discriminación, racismo, desprecio a nuestra cultura aymara, quechua, tupiguaraní, no admitimos que ‘vacas sagradas’ quieran volver a manejar a su criterio el TSE».

«Nuestro sacrificio, lucha, contra el dictador Evo Morales y Álvaro García Linera y un sistema conculcador de principios y valores fue porque propiciaron el nepotismo para encubrir sus numerosos actos de corrupción, injusticia».

«Porque se valieron de serviles que pululan detrás de todo gobernante para hacerse de un cargo público».

«Por identificación con nuestro valeroso pueblo, harto de la autocracia, del dedazo, advertimos a los políticos: Ustedes no estuvieron en las calles, son de un pasado que odia a Bolivia, absténganse de intentar aprovecharse de las batallas cívica patrióticas, no lo admitiremos, no salimos a las calles, a las manifestaciones, a los cabildos, para favorecer a ningún político, salimos y nos unimos contra el dictador Evo Morales y su gavilla de traidores a la Patria, perversos que con elecciones fraudulentas se quedaron en el poder catorce años».

¡Los políticos deben entender que la vida institucional es dinámica no retrograda!

«A partir del 21F, combatimos cada día, denunciamos que el tercer periodo era y es inconstitucional, por tanto, no tenía legitimidad. ¿Qué dijeron e hicieron los políticos apoltronados en el Legislativo?, nada, se dedicaron a cobrar dietas, a colocar en puestos de la administración pública y del servicio exterior a sus parientes, no permitiremos que nuevamente ocurra ello.

«Los políticos, senadores y diputados, de partidos, deben abstenerse de dar nombres o de intentar sorprender la buena fe de los bolivianos, no queremos ni aceptaremos a quienes en el pasado fueron responsables de haber propiciado fraudes y que al presente se quieren aprovechar del sacrificio patriótico de la juventud», concluye el manifiesto.

Lleva la firma de: Rubén Santos Carpio, Lucio Larrea Perales, Juan Limachi Paucara, Ricardo Morato Ricaldi, Natalia Huanca Quispe, Gladys Zalles, María Esther Valdivia y otros.