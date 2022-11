En el aniversario de Beni Ecofuturo festeja junto a sus más de 14 mil clientes

Banco Pyme Ecofuturo S.A. celebra el aniversario de la creación del departamento de Beni, junto a la población beniana y sus más de 14 mil clientes, entre hombres y mujeres de pequeñas y medianas empresas, que a lo largo de este tiempo recibieron el apoyo del Banco para construir y mejorar las oportunidades de sus actividades económicas.

“Tenemos colocados más de 13 millones de dólares en créditos, principalmente para microempresarios del sector productivo o que se dedican a la actividad comercial. Es una región pujante y muy dinámica económicamente hablando, con clientes muy cumplidos con sus obligaciones crediticias”, dijo Jorge Semo, Gerente de la Sucursal Beni.

Norelys Rodríguez Algarañaz es una joven beniana, cliente del banco, que ha visto crecer su negocio comercial al que se dedica hace algo más de un año. Tramitó un crédito en el banco que le ha permitido potenciar su emprendimiento de venta de colchones y electrodomésticos; anteriormente se dedicaba a estudiar y era su esposo quien se encargaba del negocio.

“Me ha ido muy bien con el crédito, he podido comprar más mercadería y contratar más personas para que me ayuden en el negocio”, dijo resaltando que también le colaboran miembros de su familia como su esposo, su padre, su hermano y su cuñado. La Sra. Norelys es una joven madre que anhela crecer en su emprendimiento y darle un mejor futuro a su familia.

Ella tiene dos modalidades de venta, al contado y a crédito con clientes que ya conoce hace tiempo y que sabe que son buenos pagadores. Su tienda se llama “Créditos Silva”

En su opinión, Banco Ecofuturo le ha tratado muy bien con asesoramiento permanentemente para que su crédito rinda los frutos que había planificado. “Ha sido el Banco que mayores facilidades me ha dado, fui a varios bancos y no me dieron lo que Ecofuturo me dio, estoy muy contenta por eso”.

En ese sentido, el primer préstamo que obtuvo fue cinco mil dólares y lo empleó para reinvertir en su actividad, es decir en mejorar su capacidad de compra de mercadería. El empeño que le ha puesto al negocio la ha impulsado a tramitar un segundo crédito para prepararse antes de la época navideña “en la que se mueve mucho más las compras de electrodomésticos”.

La Sra. Norelys tiene el anhelo que es el de tener una tienda propia ya que en la actualidad trabaja en un espacio alquilado. “Una vez paguemos este segundo crédito, tenemos el sueño de comprar nuestro propio lugar”, comentó.