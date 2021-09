En la 45 Feria Expocruz, Chevrolet apuesta en grande

La apuesta de Chevrolet, la marca ícono estadounidense, en la 45 Feria Exposición de Santa Cruz (EXPOCRUZ), es grande y ambiciosa, ya que posee una completa oferta vehicular que se adecúa a cada necesidad y presupuesto, también estrena un imponente stand de 425 metros cuadrados, totalmente renovado y ampliado.

Chevrolet presentará el Line up completo de la marca y pondrá a disposición de los visitantes, vehículos desde los $us 14.500 hasta los $us 110.000. En la feria multisectorial más importante del país, estarán los icónicos Camaro, Tahoe y Suburban, tres joyas automotrices que forman parte de la línea premium de Chevrolet.

Para las personas que quieran adquirir su primer vehículo, las mejores opciones son el Spark GT y el Beat, con un bono de fábrica exclusivo por el mes de Santa Cruz. Ahora, si necesitan tecnología, confort y espacio para las familias, la línea de SUVs, compuestas por la New Tracker y la New Captiva, seguro colmarán las expectativas. Y para aquellos que buscan versatilidad y un diseño deportivo, la New Blazer y el Onix RS, son los indicados.





“Chevrolet ofrece la combinación perfecta entre tecnología, rendimiento, diseño, potencia y seguridad, que permitirá que todo aquel que maneje uno de nuestros vehículos, llegue donde quiera”, aseguró Nelson Cabrera, Brand Manager de Chevrolet Bolivia, añadiendo que, con la gran apuesta en la Expocruz, la marca continúa apostando por el mercado regional y nacional, al ser plazas de gran crecimiento y oportunidades para el mercado automotriz.

Referente al renovado y ampliado stand, este creció de 200 a 425 metros cuadrados, con una capacidad de exposición de hasta 15 vehículos. En el stand, los visitantes podrán hacer la reserva de su vehículo soñado, habrá ejecutivos de diversas entidades financieras ofreciendo amplias ventajas para adquirir su cero kilómetro, también podrán acceder a la opción de crédito directo con la garantía y el respaldo de Imcruz, empresa representante de Chevrolet en Bolivia, desde 1998.





“Para Chevrolet, es primordial tener el respaldo de Imcruz, la empresa automotriz líder del país, que permite que la marca esté presente en cuatro salones de exposición en Santa Cruz y en más de 15 salones de venta a nivel nacional”, mencionó Cabrera, al momento de realizar la invitación para que la población asista a la Expocruz con todas las medidas de bioseguridad necesarias y visiten el imponente stand.

Por su parte, Mauricio Gotelli, representante de General Motors para Bolivia, destacó la labor realizada por Chevrolet en el Estado y prometió continuar manteniendo una relación estrecha con la fábrica para poder gestionar cualquier requerimiento que se presente, como ocurrió con la pandemia, lo que permitió establecer acciones inmediatas para el bien de la marca y sus clientes, finalizó.

La presentación del renovado Stand Chevrolet en la muestra ferial, estuvo engalanado por las Magníficas Sofía Arredondo, Andrea Aguilera y Luciana Lozano, mientras que el maestro de ceremonia fue el reconocido presentador de televisión, Daniel Pesce.