Es necesario transparentar adquisición de vacunas

El anterior gobierno de transición cometió varios abusos y algunos de sus ministros incurrieron en delitos en contra de la economía del Estado, lo que fue acremente criticado por los entonces dirigentes del partido «azul», quienes los tildaron de «genocidas contra la salud pública», «que robaron y se hicieron multimillonarios con la adquisición de respiradores, medicamentos, etc.», que además no servían. En suma, expresaron que los exministros, Navajas, Yerko Nuñez, Arturo Murillo y el de defensa, incurrieron en graves delitos de lesa humanidad.

Fueron sus aseveraciones, pero ahora se intenta actuar más o manos de la misma forma respecto al precio de las vacunas rusas, que el propio presidente Putin rechaza vacunarse y también sus ministros, porque no está comprobado científicamente sobre su eficiencia sanitaria, lo increíble es que el actual mandatario dio a conocer que por «tratarse de un contrato con cláusula de confidencialidad no podía darse a conocer el monto, precio, de cada una de las vacunas».

Increíble que se olvide que Bolivia es un Estado soberano que por fuerza mayor recurrió a buscar, como lo hizo la anterior gobernante, en países, empresas-laboratorios, que estaban procesando vacunas «eficientes», pero que tardaban en hacer saber cuándo podrían remitirla, sobre todo a países subdesarrollados entre las que encuentra Bolivia.

No es correcto, menos legal, se diga que hay un contrato «con cláusula de confidencialidad del precio, es ridículo, inadmisible, porque si el laboratorio que procesa dicha vacuna tiene algún secreto o varios secretos sobre el contenido de la vacuna, para que no sepan otros laboratorios de qué componentes se trata está en su derecho, pero de ninguna manera es admisible que los pueblos, naciones, que requieren o adquieren dicha vacuna rusa, no sepan cuánto es el precio que se paga por cada una de ellas.

El gobierno está en el deber y obligación que se sepa su costo porque se pagará, no con dineros del presidente o alguno de sus ministros, sino por el pueblo boliviano.

Dirigentes del CONADE y médicos epidemiólogos consideran que, en todo caso para saber de la eficacia de la vacuna, deben proceder a hacerse vacunar el presidente Arce, sus ministros, viceministros para que el pueblo se dé cuenta que vale la pena ser vacunados con la vacuna rusa.

En qué norma internacional, nacional, tratándose de la salud de los seres humanos, se admite cláusula de confidencialidad respecto al precio, sea de vacunas o fármacos, el gobierno por su propio bien y administración idónea de la cosa pública, que lo demuestre.