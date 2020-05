Exigen que Ministra Longaric dé a conocer actual personal del servicio exterior

Miembros de la ex Academia Diplomática, dieron a conocer que durante el régimen de Evo Morales y Álvaro García Linera se designaba a dedo, y no por mérito, a embajadores, consejeros, cónsules, que no sabían ni por curiosidad de qué trataba el servicio exterior. Los nombrados a dedo, solo, cobraron suculentas sumas en dólares y se dedicaban al contrabando de utensilios personales, vehículos, relojes de marca, para venderlos en nuestro país, denunciaron.

«No tenían noción de lo que significaba su nombramiento y con total sinvergüenzura asistían a nombre de Bolivia a reuniones sociales en el exterior» diciéndose ser «diplomáticos», afirmaron.

Cabe señalar, recordaron, que solo los embajadores o embajadoras, tienen el rango de diplomáticos, los demás son funcionarios de servicio exterior, por lo que no debían ingresar a salas vip ni exigir que sus valijas, maletas, no se les fuera a revisar en los aeropuertos, es decir hicieron quedar muy mal a Bolivia como si no tuviera profesionales egresados de la Academia Diplomática o de Universidades Públicas y Privadas con maestrías, doctorado.

Para que no se repita esa clase de atentado en contra de la dignidad y soberanía boliviana -expresaron- es preciso y con carácter de urgencia que la ministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric dé a conocer la nómina de embajadores, consejeros, cónsules, designados durante el gobierno de transición para que los bolivianos formen convicción de quiénes se trata y si merecen calificarse como representantes y funcionarios del Estado Boliviano.

Enfatizaron «que no es digno ni prudente, se siga efectuando nombramientos a dedo por gobernantes de turno».