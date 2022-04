Expertos y líderes de opinión reivindican la importancia de la cerveza boliviana para el país

¿Qué hay detrás de la cerveza boliviana? “La cerveza boliviana es de las mejores del mundo, está muy arraigada a las tradiciones y este es un factor importante para lograr una marca país. Está además muy ligada a la historia de Bolivia y ha evolucionado a tal punto que hoy existen más de 80 cervecerías en el país y se estima que genera más de 70.000 empleos a nivel nacional”, sostuvo Tuffí Aré, comunicador social y líder de opinión con amplia trayectoria en medios bolivianos. El periodista fue uno de los disertantes del networking que se abrió con esa pregunta, el pasado 8 de abril en un hotel de la ciudad de Santa Cruz.

A la cita acudieron líderes de opinión, personalidades, gastronómicos, influencers, expertos cerveceros y empresarios, entre otros, quienes intercambiaron información, ideas y disfrutaron de una experiencia única en cata y maridaje con cerveza. El tema del encuentro fue el significado de la cerveza dentro de la cultura boliviana, sus beneficios cuando es consumida con moderación y el valor del trabajo de los fabricantes de cerveza boliviana, quienes han logrado una apropiación elevada y de calidad respecto de la receta original.

En el país, fabricantes grandes, medianos y pequeños fueron capaces de tomar los cuatro ingredientes fundamentales de la cerveza: lúpulo (una flor femenina), levadura (organismo vivo que acelera la fermentación), cebada y agua, y -con la contribución de ciertos factores ambientales únicos del país, además del agregado de productos locales como el cacao, la miel, el tamarindo y el achachairú, por mencionar algunos- dieron como resultado cervezas únicas con identidad boliviana.

“La variedad del mundo cervecero hace que esta bebida milenaria sea ideal para acompañar diferentes ocasiones de consumo” mencionó Omar Herrera, ejecutivo de una destacada cervecería. Enfatizó además que “existen muchos mitos alrededor de esta bebida. La Cerveza es la bebida alcohólica de consumo moderado por excelencia por su bajo grado alcohólico (~5%) y además tiene muy bajas calorías (~43 Kcal/100ml). Mucho menos que otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas” resaltó.

Los asistentes coincidieron en el prestigio que tienen las marcas de cerveza boliviana entre los expertos y amantes de esta bebida a nivel global. No por nada, la data histórica evidencia que el primer producto que Bolivia exportó fue la cerveza; además, varias marcas de origen boliviano son poseedoras de medallas y reconocimientos procedentes de varios certámenes de calidad en el mundo.

En ese marco, los expertos y líderes de opinión coincidieron acerca de la necesidad de un trabajo conjunto para la profundización de la reputación positiva de la bebida en el mercado nacional. Esto tomando en cuenta que en otros países, por ejemplo España, las personas toman hasta 1,1 botellas de cerveza por día, como resultado de los hábitos de consumo responsable que son parte de su cultura cervecera.

No obstante, si bien el consumo en Bolivia (32 litros per cápita) es menor al de Argentina y Chile (49 litros per cápita), existe una estigmatización que obstaculiza el paso hacia el posicionamiento mundial de la cerveza boliviana como una marca país. “El problema radica en que en esos países se promueve el consumo de manera moderada, habitual como acompañante de comidas o reuniones, mientras que en Bolivia se toma cerveza con poca frecuencia, pero en mayor cantidad por vez”, analizó Aré.

Incursión femenina en la industria cervecera boliviana

La presencia femenina fue trascendental en el evento. En medio de una experiencia de cata y maridaje que dirigió Andrea Aneiva, la única mujer boliviana con la Certificación en Servicio de Cerveza del programa Cicerone y Beer Expert, la experta condujo a los participantes en la degustación de una conocida cerveza nacional con un tradicional sándwich de chola. El punto cúspide se dio al fusionar los sabores de una cerveza de chocolate con un postre que llevaba el mismo ingrediente.

Natalia López, gerente comercial de una marca de cerveza local destacó el papel femenino en el mundo cervecero. “Una vez leí la frase, la cerveza es cosa de hombres, no es así. Por más de 3.500 años tuvimos el control absoluto de su producción. Las recetas pasaron de generación en generación. Nos llamaron brujas por cocinar la cerveza en grandes calderos, colgar escobas en las puertas para indicar el punto de venta y puntiagudos gorros que distinguían a las vendedoras”, realzó la disertante.

La presencia femenina en el sector cervecero boliviano está tomando fuerza. Muestra de ello es que Bolivia cuenta con una sede de la Comunidad de Mujeres Cerveceras, presente en 14 países de Latinoamérica. El país es parte de esa red, en la que destacan maestras, fabricantes, químicas, ejecutivas, aficionadas, educadoras, catadoras, sommeliers y demás apasionadas por esta bebida.