FBF y Fabol garantizan el reinicio del campeonato Clausura

Después de horas de negociaciones finalmente entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL) salió humo blanco y garantizan el reinicio del Campeonato Clausura con los partidos de la décima séptima fecha. El día domingo se volverá a abrir el telón, después continuará el lunes, miércoles y jueves.

«Solucionamos el tema de seguridad y transporte. El tema pendiente era con FABOL, este viernes después de horas de reuniones llegamos a firmar un acuerdo, el punto neurálgico era el de Sport Boys (sueldos), que pasan un mal momento económico», explicó César Salinas, máximo ejecutivo de la FBF, quien además informó que parte del dinero que exigen los jugadores del Toro será otorgado por la empresa que tiene a cargo la transmisión de los partidos.

Salinas añadió: «La televisión dará un monto de dinero para que los jugadores reciban parte de lo que les deben, también debo aclarar que la FBF no dará un dólar, para un caso particular como es Sport Boys, cada institución afiliada sabe cómo se maneja administrativamente y la Federación no puede hacerse cargo de un mal manejo, este arreglo se realiza de manera excepcional, eso quiero que entiendan los dirigentes de los clubes».

Salinas subrayó que la FBF se comprometió con FABOL ceder un partido de preparación de la Selección Nacional para que todos los ingresos compensen el desembolso que realizará la empresa televisiva a Sport Boys. Otro de los clubes que pasa un momento complicado por las mismas razones es San José, Salinas puntualizó que el tema es «más liviano, ya que tiene ingresos que le llegaran en un corto plazo».

Salinas convocó al hincha del fútbol para que a partir del día domingo vuelva a llenar los estadios después de más de tres semanas de pausa por los conflictos sociales, no menos cierto es que los clubes necesitan de las recaudaciones para llenar planillas.

Décima séptima fecha

Domingo 24 de noviembre de 2019

Montero: Guabirá vs. The Strongest15:00

Santa Cruz: Blooming vs. Royal Pari19:30

Lunes 25 de noviembre de 2019

Santa Cruz: Destroyers vs. O. Petrolero20:00

Miércoles 27 de noviembre de 2019

Cochabamba: Aurora vs. Nacional Potosí18:15

Potosí: Real Potosí vs. Bolívar20:30

Jueves 28 de noviembre de 2019