Fernando Costa: «El fútbol está en manos de la justicia»

Un escenario catastrófico está por acercarse, de acuerdo con la advertencia que lanzó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, frente al amparo constitucional que interpuso el exvicepresidente, Robert Blanco Méndez, cuya audiencia virtual se generará el lunes 24 de mayo.

«Hay una marcada preocupación en la Conmebol. Me han expresado que Bolivia ha quemado todos sus cartuchos. Esta es la última oportunidad para reencaminar, caso contrario seríamos severamente sancionados», declaró Costa, frente a la medida cautelar que paraliza las actividades administrativas federativas y los movimientos económicos en la lucha de Blanco porque se le restituya su derecho de ser titular de la FBF.

La Conmebol está al tanto de lo que suceda con el fútbol boliviano. El día decisivo será el próximo lunes cuando se lleve adelante la audiencia, hasta ese día el Comité Ejecutivo está impedido de cumplir con sus funciones. A partir de la decisión que tome la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia Departamental de Santa Cruz se activarán otros mecanismos.

«Si se da curso a ese amparo, el campeonato no existe, -advirtió el abogado Gustavo Camacho- no hay fútbol, tendrá que haber otra convocatoria en otro tiempo. Sobre eso está el riesgo de la intervención de la Conmebol. El amparo dice que se anule todo, si todo se anula todo tendría que retornar, todo se anula, ascensos, y no lo digo yo, lo pide él (Blanco) en el texto en su memorial».

Camacho, asesor legal externo de la FBF, señaló que el reclamo de Blanco dejaría sin efecto todos los actos llevados adelante desde julio de 2020, cuando presentó el primer amparo constitucional para asumir la presidencia federativa tras el fallecimiento de César Salinas Sinka (+). El abogado metió en esta bolsa la adjudicación de los derechos televisivos, los títulos deportivos, los pagos económicos, entre otros.

Costa mencionó que: «El futbol está en manos de la justicia en este momento, la Conmebol está preocupada por la intromisión de la justicia». El titular federativo agregó que la decisión de suspender el torneo fue por voluntad de diez de los 16 clubes profesionales (el bloque ‘opositor’ no se involucró) y ocho asociaciones.

El titular federativo indicó que el Comité Ejecutivo está atado de manos, impedido de atender los requerimientos de los clubes (Always Ready, Bolívar, Guabirá, The Strongest y Wilstermann) que necesitan de los desembolsos económicos por la participación en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.

Vacunas

«Las vacunas están en Montevideo -dijo Costa-, apenas se autorice a la Federación la documentación para la importación, las mismas en base a los protocolos del Ministerio de Salud, van a ser distribuidas en las ciudades donde tenemos participación de equipos de la principal categoría y a los jugadores que tienen que actuar con la Selección en las eliminatorias y la Copa América».

Las 50 mil vacunas donadas a la Conmebol por la farmacéutica china Sinovac Biotech vienen en dos dosis, con un intervalo de 21 días entre ambas para su aplicación. La Confederación quiere inmunizar a los equipos antes de la Copa América que inicia el 10 de junio y los tiempos se estrechan para el seleccionado boliviano en esta logística y en su preparación.