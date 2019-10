Fuerzas de seguridad de Venezuela impiden protesta opositora contra apagones

Las fuerzas de seguridad de Venezuela impidieron este jueves que una movilización opositora contra los constantes apagones que registra el país llegara a su destino: la sede de la estatal eléctrica Corpoelec, en el este de Caracas.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) instaló una pared metálica en la vía pública, unos metros antes de las oficinas de Corpoelec, y no permitió que avanzara la protesta opositora pese a la insistencia de algunos de los manifestantes.

Un centenar de venezolanos se concentró dos horas antes en una plaza pública del este de Caracas, convocados por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 59 países, quien no estuvo presente en la manifestación.

Separados por unos escasos metros, varias decenas de oficialistas también se congregaron para gritar consignas a favor del Gobierno de Nicolás Maduro y contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que ven como culpable del descontento social que se ha expresado en Chile y Ecuador en las últimas semanas.

La movilización opositora, la primera que convoca el antichavismo después de un mes sin llamamientos a la calle, fue increpada a gritos por los chavistas sin que se desencadenaran enfrentamientos físicos ni otro tipo de violencia.

Antes de que arrancara la marcha, el joven opositor Samuel Marrero dijo a Efe que hizo un «gran esfuerzo» para asistir a esta manifestación pues viajó de Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, limítrofe con Colombia), 700 kilómetros hasta Caracas.

«La crisis que tenemos allá en Maracaibo: no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos gasolina, el Zulia prácticamente está en el olvido (…) calarse hasta cuatro días para poder abastecer (gasolina) y solo nos dan 30 litros», contó el joven de 20 años en esta manifestación convocada «en solidaridad» con el estado zuliano.

El ama de casa María Virginia Jiménez, por su parte, dijo que padece «doce horas diarias sin luz» y también debe pasar días en una cola a las afueras de gasolineras para conseguir un poco de combustible que escasea en esa región rica en petróleo.

«Eso no es vida (…) se nos pudre la comida», prosiguió la mujer que, como miles, eventualmente pasa las noches en el techo o el porche de su casa a oscuras para mitigar el calor de las temperaturas que en ese estado pueden superar los 40 grados centígrados.

Consultado sobre estos reclamos, el concejal oficialista John Gómez señaló a Efe, a escasos metros de la protesta opositora, que los apagones se deben a un «ataque electromagnético» al sistema eléctrico -que es controlado por el Gobierno y custodiado por militares-, la misma versión que ha dado Maduro y que culpa de ello a la oposición.