Futbolistas de Real Santa Cruz y Wilstermann se negaron a jugar

Los futbolistas de Real Santa Cruz y Wilstermann ingresaron al campo de juego del estadio de propiedad del club cruceño para comunicarle al árbitro Alejandro Mancilla que no iban a jugar y el juez central dio por suspendido este cotejo, que debía abrir la tarde de este martes la primera fecha del campeonato de la División Profesional.

«Va como partido suspendido, porque no se ha jugado», declaró el árbitro beniano en los predios del estadio Real Santa Cruz, tras la decisión de los jugadores de no jugar este compromiso como medida de protesta en contra la determinación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de designar sin consultar a los miembros del Tribunal Superior de Apelación.

El equipo profesional de los aviadores llegó al escenario deportivo, de la misma manera sucedió en el lado de Real Santa Cruz. Ingresaron a los vestuarios, conversaron con David Paniagua, secretario General de la agremiación (Fabol), se colocaron el uniforme deportivo y una vez en el terreno comunicaron su decisión.

«Invitamos a los capitanes al sorteo e indicaron que no iba a jugar, invité al comisario, el representante de la Federación, ellos (capitanes, Cristian Chávez y Marcel Román) hablaron con él y se suspendió el partido», contó Mancilla.

El colegiado esperó 15 minutos para que los deportistas reconsideren su posición, pero esto no sucedió y los jueces dejaron el terreno para elaborar el informe, que será presentado al Comité Técnico de la FBF.

Mancilla aclaró que dentro del reglamento existe el partido jugado, suspendido o terminado, no así el walk over. «Ambos capitanes indicaron que no iban a jugar y será el Comité Técnico de la Federación el que decida si juegan, cuándo juega o cómo juegan», concluyó el árbitro central.