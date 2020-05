Gabriela Montaño será procesada por corrupción de respiradores inservibles

En el ministerio de salud, se informó que la expresidente de la Cámara de Diputados y exministra de salud, Gabriela Montaño Viaña, será incluida en el proceso de investigación sobre corrupción en la adquisición «con sobreprecio» de respiradores «inservibles», de una empresa española, toda vez «que ella tenía y mantenía comunicación fluida, mediante WhatsApp y telefonía, con Fernando Valenzuela, funcionario del ministerio y persona de confianza del exministro Marcelo Navajas, actualmente con mandamiento de detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pero que a pocas horas de estar en las celdas de la sección Posta, fue internado en la clínica «Los Andes», por padecer de hipertensión arterial.

Gabriela Montaño Viaña, también debe explicar y demostrar en qué se gastó cuatro millones y medio de dólares ($us. 4.500.000) que le fue asignado durante el régimen de Evo Morales Ayma, supuestamente, para adquisición de medicamentos, equipos para combatir el cáncer, etc., y que de acuerdo a datos estadísticos e informes internos, nunca lo hizo, pero el dinero ella debe aclarar dónde lo tiene o en que otra labor lo incluyó, los fiscales asignados al caso, en materia penal, tendrán que ampliar la querella en contra de la citada exministra de salud, toda vez que de acuerdo a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los delitos de daños económicos al Estado no prescriben, por tanto se la debe notificar y en su caso declararla rebelde y contumaz a la Ley, por consiguiente pedir a Interpol su aprehensión donde pueda ser habida, por ser delitos de lesa humanidad y de carácter común y público, indicaron.

Como se recordará Gabriela Montaño Viaña, huyó de Bolivia, abandonó el cargo de ministra de salud, luego apareció en el Chapare junto a Morales y García Linera, para posteriormente embarcarse en un avión de la fuerza aérea de México que los llevó hasta México, en calidad de asilados políticos.

En el caso son delitos de orden común y públicos, aseveraron fiscales que señalaron que en las próximas horas se adoptará los requerimientos necesarios en contra de la citada.