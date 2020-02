García Linera lanza piedras, oculta la mano

Pasa de piola, como dirían los argentinos.

Obliga a su jefe a decir palabrería hueca como eso de «organizar milicias armadas en Bolivia» y se oculta.

Qué moral tienen los del MAS para criticar la labor de la actual presidenta Jeanine Añez, que en lugar de instruir se los procese, a los culpables de la judicialización de la política, les dio la oportunidad de quedarse con un Parlamento con dos tercios.

¿Cuándo se vio tal situación que afecta al reordenamiento del sistema democrático y que está obstaculizando el accionar del gobierno de transición?

No había necesidad de prorrogar el mandato de los asambleístas del legislativo, pero el favor está hecho, pagados por el Estado, por la nobleza de la Presidenta, se tornan hostiles, efectúan aprobaciones ilegales sobre garantías constitucionales que previamente deben pasar por un referéndum, porque toda modificación de la Constitución Política del Estado, ya sea parcial o total, requiere previo que el soberano sea consultado.

Por eso la actitud del exvicepresidente García Linera, que sabe sumar, multiplicar, sus ganancias, pero no restar, causó la degeneración de la política.

El que se decía revolucionario marxista leninista, fue el primero en escapar, abandonar funciones y huir al extranjero. Es tiempo que aprenda él y sus conmilitones a vivir en democracia, pero no al estilo nazi de la represión, encarcelamiento de presuntos inocentes, por el solo hecho de disentir con sus posiciones ultras y fundamentalistas.

Los que se dicen masistas de la nueva generación, como Eva Copa, Sergio Choque, tuvieron la oportunidad de hacerse visibles ante la opinión pública, gracias a la actitud patriótica de los jóvenes que lograron derrotar al exdictador porque intentaba eternizarse en la silla presidencial, de no haber actuado la juventud boliviana junto al pueblo, los actuales integrantes del MAS seguirían bajo el manto de los «privilegiados» como Álvaro García Linera, que durante 14 años, desmoronaron la democracia y pusieron en peligro la consolidación del sistema de libertades.

Con qué moral los destructores de la economía nacional y de las instituciones como el Órgano Judicial, Órgano Legislativo, Órgano Electoral, pueden siquiera pretender se les crea, si durante 14 años usufructuaron del poder en épocas de oro por los precios internacionales del petróleo, gas y de los minerales, pero que a partir del año 2018 no sabían qué hacer porque dichos precios internacionales bajaron a niveles peligrosos, por lo que se dedicaron a otorgar bonos, decretando feriados por todo y por nada, paralizando la producción nacional e internando productos de la China que destruyeron fuentes de empleo permanente, como el de la manufactura, generaron corrupción galopante como el de Camce y los múltiples casos denunciados.

¿Qué moral tienen los que ejercitaron la violencia armada en los meses de octubre y noviembre de 2019 luego de ponerse al descubierto el fraude electoral por las Comisiones de la OEA?

Álvaro García Linera, tiene, si es un auténtico revolucionario marxista leninista, que hacerse presente en Bolivia y asumir defensa en juicios que se le debe interponer, no solo fue el ex dictador Morales sino también el ex vicepresidente culpable del desconocimiento del referéndum del 21F y de las subsiguientes posturas en contra de la Constitución Política del Estado.