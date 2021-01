Germán Monje asume la dirección de Adecine con el objetivo de revalorizar el cine boliviano

El cineasta boliviano Germán Monje asumió hoy la dirección de la Agencia del Desarrollo del Cine y el Audiovisual Bolivianos (Adecine). El montajista paceño subrayó que la producción cinematográfica y audiovisual genera empleos, promueve la interculturalidad y la descolonización, entre otros, y que esto “nunca será un gasto absurdo”.

“La cultura en general, la cinematografía en particular, puede acercar a la juventud a conocer a su país. No cabe duda de que nosotros las autoridades necesitamos entender que la producción de cine y audiovisual es una herramienta de interculturalidad, pero sobre todo de descolonización. No cabe duda que la producción genera empleos directos, indirectos y servicios”, dijo Monje, en el acto de posesión, realizado en el patio cultural del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

La agencia estatal nació con la aprobación de la Ley 1134 del Cine y el Audiovisual Boliviano, promulgada el 20 de diciembre de 2018. En su primera etapa fue dirigida por Roxana Moyano, quien renunció al cargo el 19 de noviembre de 2020.

“Muchas gracias por la posesión y me comprometo a trabajar por el bien del cine boliviano”, finalizó el directo de la agencia estatal. Por su parte, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, comprometió su apoyo a la institución y pidió que los cineastas aprovechen el canal estatal Tv Culturas, para la difusión de sus trabajos.

“Vamos a apoyar de manera coordinada con este sector que necesita de manera urgente dar respuestas. Por la pandemia no podemos hacer nuestras actividades, pero algo tenemos que hacer para este sector, a corto, mediano y largo plazo. Es una responsabilidad y un desafío para nuestro hermano Germán Monje”, sostuvo la ministra.

Monje estudió la carrera de cinematografía, en la Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de los Baños (Cuba). Además, se formó en montaje, dramaturgia y guion, formación audiovisual, guion y narrativa, y cine video y periodismo documental.

Entre sus trabajos destacan el largometraje “Hospital obrero” (2009); también “Maestría pasional” (1994), ganadora del Concurso Amalia de Gallardo; “Y ahora…” (1997); programa cultural “Colp D’ull” (2000); entre otras. También trabajó con Jorge Sanjinés, Rodrigo Ayala, Fernando Vargas, Marcos Loayza y otros.

La Ley 1134 “tiene por objeto establecer políticas, instrumentos y mecanismos de acción que contribuyan en forma integral a fomentar, desarrollar, proteger y promocionar la actividad cinematográfica y el arte audiovisual bolivianos en sus diversas formas de producción, distribución y consumo; contribuyendo a una cultura audiovisual soberana”, señala en su artículo 1.