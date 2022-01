Gladymar presenta “HUMANIDAR”, campaña que brindará una mejor calidad de vida para los niños bolivianos

Cerámica Gladymar S.A., la industria de cerámicas líder en Bolivia, presentó su nueva campaña denominada “Humanidar”. Nace bajo el concepto de ser más solidarios, más humanos y empáticos con la realidad que viven nuestros niños, asumiendo el compromiso de proveer ambientes más dignos y cálidos para niños de hogares, centros de acogida y escuelas de las periferias, que son socialmente, los más vulnerables.

Gladymar cumplió 37 años fabricando emociones y siendo parte de los momentos mas lindos de las familias bolivianas. Es por eso que ahora pone a disposición de la sociedad, lo mejor que tienen, para generar un impacto positivo en los niños que mas lo necesitan. El talento de su equipo de arquitectura, junto a sus pisos y revestimientos, griferías, sanitarios y pinturas, harán realidad el poder regalar a cientos de niños, niñas y adolecentes a lo largo del país, baños dignos y seguros.

“La pandemia ha golpeado muy fuerte a los hogares de niños, ya que muchas personas se vieron obligadas a suspender el apoyo que les hacían. Después de un recorrido por algunos hogares en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, nos llenó de tristeza ver la condición en la que están sus baños. Un baño no es, ni debería ser un privilegio” enfatizó Gonzalo Taborga, Gerente General de Gladymar. “A través de un baño digno, no solo protegemos a la salud de nuestros niños, si no que generamos en ellos tranquilidad y confianza”, agregó el ejecutivo.





Con la conclusión de los primeros baños en el hogar Teresa de los Andes en Santa Cruz, diseñado para facilitar el trabajo de aseo de niños con capacidades diferentes, Gladymar realiza esta invitación a sus clientes, para participar en una campaña que cambia vidas. Humanidar consiste en recaudar fondos junto a sus clientes y todo aquel que se anime a ayudar, para la refacción de las instalaciones sanitarias de distintos hogares que actualmente no cuentan con las condiciones mínimas necesarias. El slogan “Hagámoslo Juntos” hace un llamado a la solidaridad característica de los bolivianos.

“Desde Gladymar damos el primer paso, que contribuirá a refaccionar los primeros tres hogares, beneficiando a más de 300 niños en situación de vulnerabilidad. Estamos seguros de que si unimos esfuerzos con nuestros clientes y amigos, podremos cambiar aún más vidas. Esperamos que el impacto sea gigante y que los bolivianos se sumen a este proyecto de la mano de Gladymar”, afirmó Luis Fernando Arias, Gerente Comercial de la empresa.

La empresa tiene el objetivo de abarcar cuatro pilares fundamentales para los niños, con Humanidar: Salud, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades con un buen saneamiento básico. Garantizar la dignidad de los niños, generarles privacidad y brindarles la seguridad que merecen en todo momento.