Gobierno niega «persecución política» en contra de la hija de Áñez

El Gobierno negó este martes que haya una persecución política en contra de Carolina Ribera, hija de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, ante la investigación que abrió la Fiscalía por supuesta «legitimación de ganancias ilícitas» y el pedido de informes sobre los movimientos de la hija de la exmandataria.

El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que «de ninguna manera» se trata de un caso de persecución política la investigación en contra de Ribera y que no se va a permitir «impunidad».

«Cuando los políticos no quieren dar cuentas están buscando impunidad y están pensando que son una casta y una clase privilegiada porque son hijo de alguien y no tienen por qué ser investigados, eso no es admisible en una democracia, una democracia exige que todos vayamos a la Fiscalía o al Órgano Judicial a rendir cuentas», manifestó Lima a los medios.

En esta jornada trascendió en los medios un documento sobre las investigaciones del Ministerio Público a Ribera y a Natalia Ibáñez, la prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas.

Para la indagación, la Fiscalía a través de un requerimiento al Departamento de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) pidió informes a 32 instituciones sobre las actividades de la hija de la exmandataria transitoria.

Algunas de las instituciones a las que se pidió los informes son Migración, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transporte, la Dirección de Servicios de Aeropuertos Bolivianos, la Interpol, entre otras, de acuerdo a las publicaciones de los medios.

Lima sostuvo que «el debido proceso marca una regla muy clara y quien no tiene ningún problema, quien no tiene ninguna preocupación porque ha hecho bien las cosas, no tiene tampoco ningún problema».

«La democracia funciona si todos somos iguales ante la ley y hay que invitar con las garantías de un debido proceso a que todos concurran», finalizó Lima.

Carolina Ribera respondió a través de un video difundido en sus redes señalando que ella continuará denunciando los abusos en contra de su madre y «buscando justicia para todos los presos políticos» y que la investiguen porque «no tiene nada que esconder».

«Hago lo que cualquier hija haría por su madre, defenderla hasta conseguir su libertad y un juicio justo, es una lucha contra el aparato estatal», manifestó Ribera.

En las redes sociales de Áñez también hay un mensaje indicando que la «persecución política» es en contra de ella, no contra su hija y denunció esta «aberración» ante la comunidad internacional.

En tanto Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, calificó de «cobardía e infamia» la «persecución política» del Movimiento al Socialismo (MAS) hacia Ribera.

Áñez está en la cárcel desde marzo de 2021 y fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso «golpe de Estado I» acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión después de la renuncia de Morales a la Presidencia y tiene otros procesos en su contra por la crisis política y social de 2019.

En tanto el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también está detenido preventivamente desde diciembre de 2022 en una cárcel del altiplano en un proceso por los hechos de la crisis de 2019.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, mientras la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.