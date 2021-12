Gobierno no impondrá sanciones a quien no se vacune, pero sí exigirá el carnet

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, reiteró este lunes que la vacunación contra la covid-19 es voluntaria y que no habrá sanciones de cárcel a quienes no se inoculen, pero aclaró que el carnet de vacunación o la prueba PCR es indispensable para ingresar a lugares públicos.

Silva aseguró en una conferencia de prensa que no habrá sanciones de cárcel para las personas que no se vacunen en el país ya que los principios del plan de inoculación es la «gratuidad, la universalidad y que es voluntaria».

Esta aclaración se debe a unas declaraciones suyas a un diario local según las cuales en caso de encontrar a una persona sin su carnet de vacunación o sin su prueba PCR en algún lugar público se le realizará una prueba en el lugar y, en caso de dar positivo, podría ser procesado penalmente por el delito de atentado a la salud pública.

Silva sostuvo que se sacó de contexto sus declaraciones y que están generando preocupación en la población, por lo que es necesario aclarar que la vacunación es voluntaria en el país.

«Es voluntaria, si no quieres, no lo haces y si no lo haces nadie te va a procesar», reiteró el viceministro.

Agregó que hay casos en los que no se inmunizan contra la covid-19 por «temas religiosos» o porque son alérgicos a ciertos medicamentos y que se respeta.

Pero también aclaró que, de acuerdo con las nuevas disposiciones del Gobierno que están en un decreto supremo, se pedirá el carnet de vacunación desde el 1 de enero para ingresar a lugares públicos como restaurantes, supermercados, instituciones públicas y privadas.

En caso de no contar con las vacunas, las personas deberán presentar una prueba PCR con 48 horas de antelación para permitir su ingreso a esos establecimientos.

«Se va a exigir por un tema de proteger a la salud de la población», indicó.

Silva agregó que se realizarán controles junto a los Servicios Departamentales de Salud y la Policía para que se cumpla con este requisito y a la vez también verificarán la venta de carne de cerdo y de bebidas alcohólicas ya que se acercan los festejos de Año Nuevo.

Antecedentes

Bolivia está en la cuarta ola de contagios de la covid-19 con ascenso en sus casos que ya llegaron a registrar más de 2.000 diarios.

El país acumula 577.808 casos positivos de covid-19 y 19.554 decesos, desde que se identificaron los primeros contagios en marzo de 2020.

En tanto el plan de vacunación avanza y ya se aplicaron 9.509.864 primeras, segundas y terceras dosis en total, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.

La vacunación contra la covid-19 comenzó en Bolivia a finales de enero con el personal de salud de primera línea y se amplió en el transcurso del año a otros sectores, hasta incluir desde el 9 de diciembre a los niños de 5 a 11 años con la autorización de sus padres o tutores legales, con miras a lograr el retorno a las clases presenciales en 2022.

En Bolivia se emplean vacunas chinas Sinopharm y rusas Sputnik V compradas por el Gobierno nacional, y los fármacos AstraZeneca, Pfizer y Janssen donados mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas.