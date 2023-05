Gobierno revisará convenios con colegios administrados por la Iglesia católica

El Gobierno anunció este martes que revisará los convenios que tiene el Estado con colegios administrados por la Iglesia católica para «proteger la integridad» de niños y adolescentes ante las denuncias por abusos sexuales y pederastia en contra de varios sacerdotes que están en investigación actualmente.

«Como Ministerio de Educación reprochamos estos actos de abuso sexual a niñas y niños por parte de sacerdotes en el país y por eso se exige que se aplique todo el peso de la ley porque no podemos permitir que haya este tipo de hechos aberrantes por quienes hayan administrado nuestras unidades educativas de convenio y particulares», dijo el ministro de Educación, Edgar Pary.

En una rueda de prensa Pary explicó que su despacho colaborará con las investigaciones penales que se siguen en el país sobre estas denuncias «para que no queden impunes estos hechos» y anunció la revisión «de los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio».

«Revisaremos los convenios que corresponden en el tema educativo porque es importante redireccionar con esa finalidad de precautelar, de proteger la integridad física, psicológica y sexual de nuestros estudiantes», dijo.

El ministro recordó que el Gobierno de Luis Arce presentó un proyecto de ley al Parlamento nacional para que los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes no prescriban.

También mencionó la carta enviada por el mandatario al papa Francisco para hacerle conocer sobre las denuncias por pederastia y pedirle una revisión conjunta de los antecedentes de los religiosos extranjeros que ingresaron al país.

Además, señaló que el tema será analizado en una próxima reunión con los directores departamentales de educación de las nueve regiones «con la finalidad de que estos hechos no queden impunes».

Consultado sobre otras denuncias por hechos similares ocurridos en colegios que no son católicos, Pary reconoció que no se puede «achacar» estos delitos «a un solo sector» y sostuvo que no se va a «proteger a nadie».

La autoridad anunció que se revisarán los datos nacionales que tiene el Ministerio de Educación «de manera general» para verificar si se están investigando y si es que los sindicados fueron sacados del sistema educativo por ejercer violencia física o sexual.

Las denuncias por pederastia en el país se dieron luego de que el medio español El País publicara una investigación sobre un diario del jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Cochabamba, desde 1971.

También está abierto un proceso por el caso que en febrero de 2019 dio a conocer EFE sobre el jesuita Luis Roma, ya fallecido, que fue denunciado por un exmiembro de la Compañía de Jesús, que pidió el anonimato, y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.

La Fiscalía recibió hasta el momento ocho denuncias por pederastia en contra de sacerdotes, allanó las instalaciones de la Compañía de Jesús en Bolivia y dispuso la reserva de las investigaciones de estos sucesos que se han extendido a varios departamentos del país.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) anunció la llegada de un alto funcionario del Vaticano al país para «analizar» las acciones ante estas denuncias.