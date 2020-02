Guabirá endulza el Gilberto Parada

Con goles de Enrique Hurtado y Alejandro Quintana, el plantel de Guabirá se dio el gusto de vencer a Bolívar por 2 a 1, la tarde del domingo en el estadio Gilberto Parada, de Montero (Santa Cruz), donde el hincha del azucarero disfrutó de la propuesta futbolística de su planilla y dejó el campo deportivo más que contento.

Este cotejo correspondió a la quinta fecha del Campeonato Apertura, el técnico del elenco rojo, Víctor Hugo Andrada movió algunas fichas con relación al encuentro contra Municipal Vinto, los movimientos que realizó permitieron al plantel darle mayor fuerza al elenco y sorprender con goles que dejaron mal parados a los defensores del plantel visitante.

De acuerdo con las estadísticas antes del encuentro la balanza se inclinaba a favor del celeste paceño que ya le había complicado la vida al equipo local en pasadas temporadas, pero los jugadores de Guabirá mostraron que en el fútbol no hay lógica, por lo que no se cansaron de celebrar la victoria que lograron.

Bolívar una vez más mostró una defensa «floja» que cometió errores y pagó caro por las imprecisiones, ante el juego el técnico Claudio Vivas pedía a sus jugadores mayor concentración, pero después terminó en las casamatas con la mirada en sus jugadores como queriendo encontrar una respuesta al resultado que sufrían.

Guabirá se puso en ventaja en el minuto 19 mediante Hurtado, quien recibe un pase de Bruno Pascua el jugador estaba atento y envía la pelota al área de peligro donde el primero estaba atento y sin dudar sella el tanto que no esperaba el visitante, era el 1 a 0 parcial que elevó el ánimo de los jugadores del rojo quienes se fueron con todo para asegurar la victoria.

A los 31 minutos del partido el equipo de Guabirá por segunda vez ingresó con peligro, una «maraña» de pies hacía parecer que la jugada terminaría ahí, pero no fue así ya que Quintana se da el gusto de convertir el segundo tanto y de taquito, la defensa celeste no esperaba ese tanto y una vez más fueron sorprendidos, nada tuvo que hacer el golero de Bolívar, Guillermo Viscarra.

Los celestes consiguen el gol del honor a los 65 minutos mediante Adrián Jusino quien aprovecha una pelota perdida, la domina y convierte, los celestes habían retornado al campo de juego con un solo propósito, pero se enfrentaron a un plantel que quería los puntos, por lo que cuidó su arco sin descuidar el ataque.

Para el azucarero ese tanto no fue óbice para que continúe atacando, pero el arco se les había cerrado pero el marcador no cambió hasta que el árbitro del juego Javier Revollo decretó el final del partido y la celebración no se dejó esperar.