Inauguran la Feria Internacional de Santa Cruz tras pausa por la covid-19

La edición 45 de la Feria Internacional de Santa Cruz, Expocruz, el mayor evento empresarial de Bolivia se inauguró este viernes con la participación de al menos 1.800 expositores nacionales y extranjeros con miras a la reactivación económica tras un año de pausa por la pandemia de la covid-19.

Esta edición que se le ha llamado «la feria del reencuentro» se extenderá hasta el próximo 26 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz en el que participarán delegaciones de al menos una decena de países.

«Al iniciar la Expocruz 2021 los expositores muestran su fe en el progreso, muestran que no se rinden ante la adversidad porque nuestro espíritu emprendedor es inquebrantable», manifestó el presidente de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), Fernando Hurtado.

Hurtado dio la bienvenida al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca y le invitó a conocer el trabajo de los empresarios y que vea los logros y dificultades del rubro.

«El empresario no es enemigo del Estado, no es el culpable de los males presentes o del futuro, tener convicciones y defender su espacio no hace al empresario contrario al Gobierno», indicó Hurtado.

Este año se apunta a lograr un movimiento económico de 300 millones de dólares en estos 10 días de feria.

«La Feria Internacional de Santa Cruz es un gran espacio de encuentro de alegría que apuesta por la inversión y el orgullo a lo nuestro», indicó Arce en su discurso.

El mandatario sostuvo que pretende posicionar a Santa Cruz como una «potencia agroindustrial» de la región en medio de aplausos y personas que le gritaban fraude.

En esta ocasión participarán en la Expocruz productores de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, los participantes tendrán un pabellón en la feria para promocionar la mano de obra, la gastronomía y el turismo de esa urbe.

Los visitantes podrán ingresar desde hoy hasta medianoche a pasear por los distintos stands en exposición.

En 2019 esta principal feria económica movió casi 305 millones de dólares, con unos 202,8 millones en la rueda de negocios que organiza la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) y otros 102 en intenciones de negocio.