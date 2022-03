Ingredientes novedosos destacan en la nueva versión de Burger Week

Hasta el 20 de marzo se llevará a cabo la novena versión de Burger Week, evento que reúne a 36 restaurantes especializados en hamburguesas. Son 81 menús únicos y limitados creados de forma exclusiva para el evento. Pan con oro, carne de lagarto, algodón de azúcar, gusanos amazónicos, chocolate, mango, donut y waffles en reemplazo de pan son algunas de las novedades que nos presentan los chefs participantes.

Los responsables de llevarnos a redescubrir el sabor de la hamburguesa, más allá de la receta tradicional son los restautantes 525 Vulcan Grill, Braz Burger & Grill, Cadillac, Ciclik, Crush Burger, Dt. Brew House, El Salar, Fuego By Meditárraneo, Garage Burger, Green Salad, Harrys Burger Club, Highlanders, Invictos, La Bastille, La Boliviana Fast Food, La Capital, La Cátedra, La Gaira, La Parrilla Brava, La Viñeta, Legends, Marko, Mechanical Wood, Monster Bites, Nina, October Beef, Pepper By Zapata, Pioneros Food, Plesier, Rancho Viejo, Risky Business, Rojo, The Carrot Tree, The Steakhouse, Valgreens y Vicio’s.

“Burger Week ha pasado de ser solamente un evento gastronómico, a ser un evento artístico en el que los restaurantes explotan su creatividad y ofrecen increíbles y únicas opciones para sorprender a los comensales. En esta oportunidad, se podrán probar hamburguesas envueltas en algodón de azúcar flambeado, otras con calamar empanizado, chocolate, piña ahumada, gusanos amazónicos, entre otros ingredientes novedosos. Hamburguesas bajas en carbohidratos, hamburguesas de lagarto, de dos pisos, de tres pisos, vegetarianas; otras hechas con pan de coco, pan de cacao, pan de donut, waffles de macarrones con queso y un pan cubierto ¡con oro comestible! Ingredientes originales que nos permitirán disfrutar aun más de esta increíble fiesta del sabor”, declararon ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento.

El menú consta de una hamburguesa, acompañamiento y una bebida por Bs. 55. Todos los menús se encuentran en la página web: www.burgerweekbolivia.com y en la aplicación y redes sociales bajo el nombre de BURGER WEEK BOLIVIA.

HUARI, patrocinador oficial de la gastronomía boliviana

La novena versión del Burger Week La Paz añade a su oferta una experiencia gastronómica diferente con todas las variedades de Huari. “Las 36 hamburguesas creadas tienen exquisitos sabores imperdibles para el paladar humano y que se maridan perfectamente con alguna de las variedades de nuestra marca. Todos los restaurantes partícipes usaron ingredientes de origen boliviano para sus creaciones y, como Huari, aplaudimos esta iniciativa”, destacó Rodrigo Rocabado, gerente de marcas Premium CBN.

Huari es una cerveza cuyos sabores se rescatan desde las Serranías del Azanaque y hasta el Amazonas boliviano. “Entre nuestros productos, contamos con Huari Tradicional, una cerveza elaborada con malta, lúpulos nobles y agua de las vertientes de Azanaque; Huari Miel, que contiene un toque dulce de miel de abeja natural del valle boliviano; Huari Trigo, hecha con extractos de naranja del oriente del país; y Huari Chocolate, compuesta por 100 % de cacao del Ceibo de la amazonia boliviana”, indicó el ejecutivo de CBN.

Auspicios

El Banco de Crédito BCP brindará su apoyo nuevamente a esta nueva edición de Burger Week y volverá a apostar por la continua y exitosa reactivación económica del sector gastronómico. “Para nosotros es un orgullo auspiciar el Burger Week en su novena versión y apoyar a los 36 restaurantes que ofrecerán las mejores hamburguesas de La Paz. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar a la empresa boliviana y a su desarrollo. Vimos excelentes resultados con la anterior edición del evento, y confiamos que conseguiremos lo propio con ésta”, resaltó Liliana Riveros Gerente Banca Minorista Región Occidente.

Pepsi forma parte como la gaseosa oficial de la 9na versión de Burger Week, y junto a 7up de auspiciador llegan como una refrescante opción para disfrutar con todas las hamburguesas de este evento. “Nos emociona ser parte de una nueva versión de Burger Week, un emprendimiento del cual estamos orgullosos de ser parte, ya que apoya y fomenta la innovación en el sector gastronómico”, comentó el Gerente de Gaseosas CBN, Holger López.

Hipermaxi es parte de este evento gastronómico en su novena versión. “El aporte al sector gastronómico de este evento es fundamental. Nuevamente apoyamos esta iniciativa con la seguridad del gran impacto que este significa para la reactivación del sector”, destacó Salomón Chalan, gerente de marketing de la cadena más grande de supermercados del país.

Droguería INTI, a través de su producto Superal, nuevamente apoya a Burger Week en su nueva versión. “Como apoyo a las actividades del sector gastronómico de nuestro país, nuevamente somos parte de Burger Week, con la seguridad del gran impulso que reciben todos los participantes. Superal se ha consolidado en el perfecto acompañante de este evento, permitiendo a todos los comensales a disfrutar de las creaciones, sin perderse ninguna”, destacó Ronald Reyes, gerente general de la empresa farmacéutica.