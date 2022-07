¿Internet lento? El problema también puede ser un celular no homologado

Una de las quejas más frecuentes de los usuarios de dispositivos móviles (celulares inteligentes, tablets…) es la baja velocidad o la intermitencia a la hora de navegar en Internet. Generalmente, la lentitud de la red se atribuye al servicio que prestan las operadoras, sin embargo, también existe otra explicación: los dispositivos que no están homologados para funcionar en Bolivia.

La homologación es el mecanismo mediante el cual Bolivia reconoce las especificaciones de un aparato telefónico, verificando que cumpla con las disposiciones establecidas por el país, para que pueda conectarse a las redes de los operadores, es decir, las empresas de telecomunicaciones que prestan el servicio.

Dicho de otro modo, para que un celular se comunique con una red de telecomunicaciones, ambos deben “hablar el mismo lenguaje” y este lenguaje podría variar de un país a otro. La homologación de un dispositivo “garantiza” que éste pueda comunicarse con los equipos de los operadores.

Lo saben quiénes viajaron a otro país o fueron a un lugar no muy lejano a su ciudad y tuvieron algún problema para conectarse o navegar a velocidad plena a través de las redes locales, por la incompatibilidad entre éstas y nuestros teléfonos, diseñados para interactuar con los operadores de Bolivia.

¿Por qué ocurre?

Las empresas telefónicas de cada país trabajan en distintas bandas de frecuencia; imaginemos que cada banda es como una autopista o vía = frecuencias, pero por cada una solo pueden circular cierta clase de vehículos = información o internet. Generalmente los celulares (o automóviles para el ejemplo) buscan la autopista/frecuencia más despejada, pero como no todos pueden circular por todas estas carreteras, algunas de ellas, en las que pueden circular la mayoría de los carros, se congestionan y hacen que la circulación sea más lenta.

Entonces, los celulares o dispositivos que no están homologados, no solamente son más lentos, sino que ralentizan la navegación de todos los demás equipos que usan el servicio de Internet. Es por esta razón que, no solamente hay horarios “pico” en los que las redes, al estar saturadas, se vuelven menos eficientes, también ocurre que en lugares donde hay muchas conexiones simultáneas, como en un evento masivo, la Internet también pierde velocidad.

¿Homologado?

¿Pero cómo saber si un celular es homologado o no? La primera recomendación de los expertos es comprar el equipo en un comercio autorizado, de una marca reconocida. Así el cliente no solamente se asegura que comprará un equipo homologado, sino también obtendrá la garantía para su correcto funcionamiento en el tiempo.

Algunos dispositivos ya vienen homologados desde fábrica, como los garantiza la marca Samsung, una ventaja a la hora de adquirirlos porque ya llegan fabricados y preparados para funcionar correctamente con todas las operadoras en el país.

El usuario también puede verificar si su teléfono cumple con las normas técnicas para funcionar en territorio boliviano accediendo a la página web de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en https://www.att.gob.bo/homologados e ingresando el IMEI del equipo, que es un código de 15 dígitos que identifica, de manera individual a cada equipo móvil.

Para acceder a este número desde el sistema operativo Android, se debe pulsar *#06# y en la pantalla aparecerá el IMEI.