Jeff Bridges, 70 años a su aire en Hollywood

El personaje de The Dude acompaña como una sombra a Jeff Bridges, quien, a punto de celebrar el miércoles su 70 cumpleaños, comparte al menos un rasgo con su alter ego de «The Big Lebowski» (1998): haber ido a su aire y haberse abierto camino en la vida a su propio ritmo.

«Pongo mucho esfuerzo en lo que hago, pero a la vez dejo que la actuación fluya. La práctica marca la diferencia. Cuanto más haces algo, más ritmo creas (…) Quiero que actuar me resulte algo nuevo cada vez que lo hago», resumió en una entrevista con Efe en 2018.

Y para eso, Bridges (Los Ángeles, EE.UU., 1949) tiene claro qué es lo más importante: «Divertirse, llevar alegría al plató y no tomarse a sí mismo demasiado en serio».

Esa actitud desenfadada ha hecho que, en muchas ocasiones, el público haya fundido en una la personalidad de Bridges con la del inolvidable The Dude de «The Big Lebowski».

El actor también ha contribuido al feliz equívoco.

Así, en 2017 no dudó en presentarse vestido con la icónica chaqueta de The Dude al homenaje que John Goodman, su compañero en esta comedia surrealista de los hermanos Coen, recibió en el Paseo de la Fama cuando se desveló la estrella con su nombre.

Además, a principios de este año alentó los deseos de los fans de «The Big Lebowski» sobre una posible secuela o «remake» cuando apareció en un brevísimo video caracterizado como The Dude.

Pero el clip tenía trampa y era solo el adelanto de un anuncio de cerveza que se emitió durante el Super Bowl de la NFL.

«Si tengo suerte, me relacionarán con The Dude durante el resto de mi vida. Me siento muy honrado de haber sido parte de esa cinta. Una gran película», reconoció este año en los Globos de Oro cuando recibió el premio honorífico Cecil B. deMille, que distingue a un artista por toda su carrera cinematográfica.

Resulta curioso que Bridges se haya mimetizado casi por completo y solamente con el personaje de The Dude cuando es un intérprete de una rica, variada y aplaudida trayectoria en la gran pantalla.

Ganador del Óscar por «Crazy Heart» (2009) y candidato a la estatuilla en otras seis ocasiones, su brillante filmografía incluye «The Last Picture Show» (1971), «Fat City» (1972), «Thunderbolt and Lightfoot» (1974), «TRON» (1982), «Tucker: The Man and His Dream» (1988), «The Fabulous Baker Boys» (1989), «The Fisher King» (1991), «Fearless» (1993), «True Grit» (2010) y «Hell or High Water» (2016).

Y por el camino pudo trabajar con algunos genios de la gran pantalla como los cineastas Peter Bogdanovich, John Huston, Michael Cimino, John Carpenter, Francis Ford Coppola, Terry Gilliam y Peter Weir.

A Bridges le quedan muy cosas por demostrar en el cine y quizá por eso se haya animado ahora a probar la televisión, un medio donde hasta ahora había tenido una presencia testimonial (con contadas excepciones como el filme televisivo «Hidden in America», 1996).

El actor protagonizará en la cadena FX la película televisiva «The Old Man», en la que dará vida a un antiguo agente de la CIA.

Casado desde 1977 con Susan Bridges e hijo de los también actores Lloyd Bridges y Dorothy Bridges, el intérprete también ha destacado por sus incursiones en otras artes como la música y la fotografía.

Con especial predilección por el folk y el rock de raíces, no muy alejado de su crepuscular estrella country de «Crazy Heart», Bridges ha editado álbumes como «Be Here Soon» (2000) y el más conocido «Jeff Bridges» (2011).

También publicó una rareza como «Sleeping Tapes» (2015), un disco de «spoken-word» y carácter experimental con fines caritativos.

Y en cuanto a la fotografía, Bridges presentó este año «Jeff Bridges: Pictures: Volume Two», el segundo libro que agrupa instantáneas en blanco y negro tomadas por el actor en los últimos 30 años.