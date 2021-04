Jeffrey Dean Morgan: «Si me hubieran propuesto una comedia la habría hecho»

Aniquilando zombis en «The Walking Dead» o enfrentándose a apariciones demoníacas en «The Unholy», Jeffrey Dean Morgan parece disfrutar de los personajes siniestros, pero en una entrevista con Efe admitió que no le importaría probar papeles menos terroríficos.

«Si me hubieran propuesto una gran historia de amor o una comedia romántica lo habría hecho», bromeó.

Con el fin de «The Walking Dead» ya en el horizonte (la undécima temporada será la última), Jeffrey Dean Morgan (Seattle, EE.UU., 1966) estrena «The Unholy», una perversa manera de celebrar la Semana Santa con una historia de demonios espeluznantes, exorcismos en un bosque y vírgenes que no son lo que parecen.

En esta cinta, Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) es un periodista en crisis que se topa con Alice (Cricket Brown), una joven con problemas de audición.

Sin embargo, tras una presunta aparición de la Virgen María, Alice no solo puede oír perfectamente, sino que se convierte en una misteriosa intermediaria de nuevos milagros.

Evan Spiliotopoulos firma con «The Unholy» su ópera prima como director, que llega con la bendición en la producción de un mito del terror como Sam Raimi («Evil Dead», 1981).

Lejos de la tensión de «The Unholy», Jeffrey Dean Morgan se presenta en la videollamada con aire guasón y macarrilla: viste chaqueta negra y gafas de sol, disfruta de una mañana al aire libre en el campo y se enciende un cigarrillo durante la conversación.

Un experto de las sombras

Pregunta: Le hemos visto en mundos muy oscuros. Zombis en «The Walking Dead», terror ahora en «The Unholy»… ¿Se siente particularmente cómodo con las historias siniestras?

Respuesta: No sé si lo pensé mucho cuando me metí (en esta película), pero supongo que sí, que hay algo de zona de confort para mí cuando leo este tipo de material.

Debe de haber algo en esas historias que cuando las leo pienso: «Ah, sí, esto está en mi campo de especialización» (sonríe). Y no sé exactamente cómo ha llegado a suceder esto.

No es que leyera «The Unholy» y pensara «Oh, otro personaje oscuro que puedo interpretar», pero sí, Gerry Fenn está hecho mierda, está bastante jodido como individuo cuando le conocemos y obviamente el tema de la película se vuelve oscuro rápidamente.

Pero no sé si lo busqué como tal, no era mi intención. Si alguien me hubiera propuesto una gran historia de amor o una comedia romántica, lo habría hecho. Se trata en realidad de encontrar el mejor material y la mejor gente para trabajar que pueda, y también que encaje en mis pausas de «The Walking Dead». Se tienen que dar todas esas cosas.

P: Su personaje es un periodista escéptico y para nada creyente. ¿Por qué se obsesiona tanto con los supuestos milagros de Alice?

R: Creo que simplemente se ve arrastrado a esta historia.

Es un escéptico total, pero al presenciar el milagro del niño que vuelve a caminar, es ahí cuando empieza un nuevo capítulo sobre las cosas en las que él cree y en las que no. Y se mete de lleno.

Me parece que al principio piensa que puede lograr unos dólares extra con esta historia. No es un tipo con muchos valores morales: para él se trata de echar gasolina en el coche y de ponerse con su siguiente tema. Ya ha jodido demasiado su vida.

Pero es interesante cómo esta historia, de alguna forma, «resucita» a mi personaje, que encuentra así su brújula moral de nuevo.

La tentación de lo inexplicable

P: Vivimos en una sociedad muy tecnológica y basada en la ciencia, pero nos sigue interesando mucho lo sobrenatural y lo religioso. ¿Por qué nos atrae tanto lo que no podemos explicar con la lógica?

R: (Suspira). Es una gran pregunta. No lo sé, ya que yo mismo veo muchos documentales de cosas como las apariciones de Fátima, los ovnis… En mi casa nos encantan este tipo de cosas sin explicación (…) Yo creo en la ciencia, ahora más que nunca.

Pero también hay una parte de mí que, si conocieras a mi esposa (la actriz Hilarie Burton), lo entenderías mejor. Ella cree mucho en lo sobrenatural, sobre todo en el lado bueno de eso, no en lo malo. Ella ha criado a nuestros hijos con esta especie de fascinación sobre eso. Y yo me he dejado llevar.

En realidad, nunca fui un gran creyente de estas cosas hasta que conocí a Hilarie y ella me ha llevado claramente a que tenga la mente abierta a lo loco, a los milagros, a lo inexplicable… Y creo que esta película se suma a eso.

Me sucedió algo parecido con «The Possession» (2012). Fui a hacer esa película pensando: «Venga ya, hombre, ¿una caja con un demonio dentro?» Y la acabé diciendo: «Ok, ¿sabes qué? Esa caja podría tener dentro un demonio» (sonríe).

Muchas de las historias que hemos escuchado o leído a lo largo de nuestras vidas tienen una especie de anclaje religioso, que es lo inexplicable. Y eso resulta muy creíble. Yo creo en lo de Fátima y los tres niños, así que me parece que tener eso (en «The Unholy») como punto de partida para una película, algo que podría haber sucedido, abre la puerta al terror.

Por eso quería hacer esta cinta, porque podría ser real.