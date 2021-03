Jóvenes cuentan sus testimonios de abuso en una nueva marcha

Decenas de jóvenes protestaron este lunes en la tarde en la ciudad de La Paz e hicieron un plantón en la puerta de una universidad para contar sus testimonios de abusos a propósito de unas denuncias de estudiantes publicadas en redes sociales.

Las jóvenes iniciaron su marcha en la zona de Obrajes, al sur de la ciudad, y se dirigieron hasta la puerta de la Universidad Católica Boliviana (UCB), donde colocaron varios carteles con las fotografías y los nombres de hombres que fueron denunciados a través de una página en Facebook de supuesto abuso sexual a estudiantes.

Otros carteles también daban apoyo a las jóvenes que denunciaron la pasada semana de forma anónima en la página llamada El Confesionario UCB que fue creada para dar «voz» a las estudiantes de esa universidad, que fue utilizada para denunciar supuestos abusos sexuales.

Una de las denuncias está siendo investigada por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) contra un hombre de 30 años que fue aprehendido la pasada semana, luego de que una de las estudiantes realizara su declaración informativa.

Las jóvenes realizaron un plantón en la puerta de esta institución y algunas de ellas comenzaron a contar sus testimonios de abuso a través de un megáfono.

Muchas de las mujeres que hablaron no son estudiantes de esa institución, pero aprovecharon ese «espacio seguro» para compartir su historia.

«Las historias de todas importan, ya estoy cansada de estar cerca de mi agresor», dijo una de ellas en medio de lágrimas.

Luego de que algunas indicaron que sus abusadores son familiares o compañeros de colegio o la universidad, las mujeres gritaban al unísono «yo sí te creo» y «no estás sola» para apoyar a las jóvenes que decidieron ya no guardar silencio.

La marcha avanzó por la zona sur de La Paz y llegó hasta las puertas de un restaurante, el dueño del mismo es uno de los denunciados a través de esa red social, y pintaron las paredes con mensajes como «violador» y «yo sí te creo».

La protesta siguió su camino con cánticos como «el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas» o mostrando carteles que decían «si no entiendes el motivo de la marcha es porque eres parte del problema» o «si estás cansado de escucharlo, nosotras estamos cansadas de vivirlo».

Las denuncias

Las denuncias en las redes sociales de varias estudiantes señalaban que un grupo de hombres que organizaba fiestas dopaban a las jóvenes que asistían poniéndoles algún narcótico en sus bebidas para luego abusar de ellas.

Sofía, quien prefirió no dar su apellido y que es una de las organizadoras de la marcha, indicó a Efe que el fin de semana se acercaron a las instancias de la FELCV al menos unas 150 personas para declarar en contra de C.A. el hombre aprehendido.

La joven destacó la valentía de las chicas que comenzaron a denunciar a través de las redes sociales que considera que fue «la punta de lanza» para que otras se animen a hablar.

La UCB se solidarizó con las estudiantes luego de hacerse públicas estas denuncias y creó un equipo multidisciplinario para garantizar el apoyo y la asistencia legal a las jóvenes que quieran denunciar.

Además habilitaron un número para asistencia «legal, psicológico o pastoral» y espiritual para brindar el soporte necesario.

Este lunes se realizaron varias marchas de mujeres en el país por el Día Internacional de la Mujer para reivindicar sus derechos y pedir justicia por la violencia machista en el país.

En lo que va del año se reportaron 24 feminicidios en el país.