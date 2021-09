Juan Carlos Arce: «El margen de error se va cortando»

«Todos tenemos la ambición de aportar en la Selección Nacional, lo que haremos es intentar de reivindicarnos de las tres fechas que jugamos y no fueron las adecuadas… tenemos la esperanza de que podemos estar cerca de los seis de la tabla… tenemos la aspiración de seguir trabajando, el margen de error se va cortando», expresó Juan Carlos Arce, jugador de Always Ready.

Este martes en horas de la mañana los jugadores convocados a la Selección Nacional concentraron en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, donde también iniciaron los entrenamientos ya con la mira puesta a los partidos de las Eliminatorias contra Ecuador, Perú y Paraguay entre el 7, 11 y 14 de octubre de manera respectiva.

«No hay excusas, lo que nos toca es trabajar aprovechar los días de trabajo al máximo posible, no podemos cometer errores… tenemos la posibilidad de la revancha, son partidos que no serán fáciles, en estos encuentros de Eliminatorias uno tiene que mostrar todo, nos vamos a preparar más que las anteriores veces, no hay más, trabajo y más trabajo», continuó el futbolista de la Verde.

César Farías, director técnico de la Selección Nacional para esta concentración convocó a 53 jugadores de los cuales un grupo viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el siguiente jueves 7 de septiembre por la décima primera fecha de las Eliminatorias zona sudamericana, según el cronograma de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) el viaje de la Verde será este domingo primero a la ciudad de Santa Cruz (28 de los llamados), el otro se quedará en La Paz para seguir trabajando.

«En estas eliminatorias faltan partidos por jugar, por eso hay que seguir trabajando, tenemos una linda base de jugadores jóvenes quienes tienen que estar conscientes de lo que es estar en la Selección con el que se juega partidos internacionales… lo único que queda es que los futbolistas tengan horas de partidos y sentir confianza», añadió el experimentado futbolista del equipo millonario.

La otra parte del seleccionado entrenará sin pausa, en la nómina de 53 hay varios futbolistas juveniles y experimentados, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos pues es poco probable que todos sean tomados en cuenta para los partidos oficiales de la Verde en la triple fecha de las Eliminatorias.

«Creo que algo hicimos para estar en una convocatoria de la Selección Nacional, por lo que vamos a tratar de aportar, de ser lo que el técnico espera. Hay grandes jugadores que asumieron el compromiso con la Selección, como siempre fue, con responsabilidad… Los jóvenes (futbolistas) poco a poco se están afianzándose en estos partidos, hay que tratar de acompañarlos y puedan sentirse cómodos y aportar», argumentó.

Arce reiteró y subrayó «tienen que aprovechar» el momento, «la oportunidad que le está dando el seleccionador, creo que cuando uno llega a la Selección uno se siente orgulloso de aportar». El jugador llegó a la sede de concentración aproximadamente a las 10:00 de este martes con la firme convicción de ganarse nuevamente la titularidad.