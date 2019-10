Juicio penal contra el TSE por violación de la Constitución

"No se debe dejar en la impunidad a quienes son culpables del fraudulento proceso electoral habilitando a un binomio ilegal, inconstitucional, planificar y ejecutar un plan para alterar resultados y favorecer a Evo Morales y Álvaro García. Quienes atentaron contra el sistema democrático deben cumplir condena", señalan dirigentes del Honorable Consejo Universitario de la UMSA y del Comité Nacional de Defensa de la Democracia.

El Honorable Consejo Universitario de la UMSA, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, decidieron instaurar querella criminal contra Antonio José Iván Costas Sitic, María Eugenia Choque Quispe, Lucy Cruz Villca, Lidia Iriarte Torrez, Idelfonso Mamani Romero y Edgar Gonzales López, integrantes del defenestrado Tribunal Supremo Electoral, conocidos como «la banda de los 6», por haber violado preceptos constitucionales y normas reglamentarias electorales «con el fin de favorecer al binomio oficialista ilegal, inconstitucional».

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, informó que hasta el miércoles de la semana siguiente será presentada la querella por ante la Fiscalía Departamental de La Paz, «a pesar que el Ministerio Público está sometido a instructivas del Ministerio de Gobierno, pero igual debemos cumplir esa etapa procedimental, jurisdiccional, para luego acudir a instancias internacionales», indicó.

Por su parte, el ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó que se requiere de un «juez valiente que determine lo que legalmente corresponde, porque los integrantes del TSE, Antonio Costas Sitic, María Eugenia Choque y otros, han cometido prevaricato causando víctimas múltiples y ponen en peligro la vigencia de la democracia al no haber respetado ni hacer respetar los resultados del 21F que son vinculantes y de inmediato cumplimento, al haber vulnerado la voluntad del pueblo, preparando y ejecutando fraude electoral como hicieron conocer expertos ingenieros de sistemas. Los integrantes del TSE no respetaron el voto de los compatriotas que defienden el sistema democrático, el cerebro gris Antonio Costas Sitic debe rendir cuentas ante jueces en lo Penal, por sus maquiavélicas acciones en contra de la soberanía del voto y la libertad del pueblo a escoger a quienes deben gobernar».

Antonio Costas Sitic fue presidente de la Corte Nacional Electoral, luego vocal, después fue nombrado a dedo por Evo Morales como director del Segip, posteriormente dos tercios del MAS de la Asamblea Legislativa designaron a Antonio Costas Sitic y a los otros miembros del siniestro tribunal electoral. El presidente Morales designó a María Eugenia Choque como su delegada al TSE.

«La banda de los 6″, al presente por su cinismo y servil acatamiento a dictados y órdenes del órgano Ejecutivo, ponen en peligro de enfrentamiento a los bolivianos», señalaron.

«Deben renunciar en forma irrevocable de lo contrario el pueblo obligarlos a que dejen los cargos públicos», enfatizaron.

Hay que darles escarmiento repudiándolos donde estén

Por su parte, dirigentes de la Federación de Estudiantes de Secundaria, que efectuaron acuerdo patriótico con universitarios de la UMSA, UPEA, expresaron que a los «prevaricadores del TSE, se les debe dar un escarmiento repudiándolos donde sean encontrados, sea en mercados públicos, restaurantes, tiendas de venta de comida, peluquerías, terminales de buses, invitándoles de buena manera y enérgica a que desocupen dichos espacios, como sanción moral de la población damnificada».

La Coordinadora, patriotas en Defensa de la Democracia, señala «Ante el megafraude electoral del Gobierno y del Tribunal Supremo Electoral, convoca al gran Cabildo a efectuarse en la Plaza San Francisco este lunes 28 de octubre de 2019 a hrs. 18:00».

Muchos egresados de los colegios Ayacucho, Bolívar, Busch, Díaz Villamil, mediante WS., hicieron conocer «estaremos en la concentración para que impere en Bolivia el sistema democrático y para exigir que los «prevaricadores» del Tribunal Supremo Electoral, en forma inmediata, renuncien o de lo contrario adoptar medidas legales para que así sea».

Siguen las protestas

Toda la semana Bolivia vivió una serie de protestas, algunas violentas con quemas de sedes regionales del órgano electoral, paros cívicos, bloqueos y marchas «en defensa del voto, la democracia y pidiendo que se vaya a una segunda vuelta».

Las protestas comenzaron el lunes cuando el órgano electoral dio un repentino giro a los resultados provisionales a favor de un triunfo en primera ronda para el presidente, cuando el día antes tras las votaciones hacían prever una segunda cita con las urnas frente el principal candidato opositor.

Tras los episodios de violencia de los últimos días, ayer las movilizaciones en ciudades como La Paz aprovecharon el cumpleaños del presidente para darle un toque de ironía a la protesta.

Morales, se rodeó de sus seguidores para celebrar su victoria electoral, en el día de su 60 cumpleaños, mientras sus detractores continuaban las movilizaciones para denunciar que es un fraude y aprovechaban para enviarle «regalos» de protesta.

«El único día que Evo cumple algo al año», decía uno de los carteles de los manifestantes por el centro paceño.

«Feliz cumpleaños dictador, el TSE -Tribunal Supremo Electoral- ya de dio tu regalo, próximamente se viene el del pueblo: ya te vas», se leía en otro.

«Huevos para el dictador», un título de Bachiller, en alusión al origen humilde del presidente, que tuvo una educación básica, un pasaje «sin retorno» a Cuba y «un poco de espíritu democrático» fueron otros de los «obsequios» que le llevaban en cajas de regalo.

Un fuerte cordón policial impidió que se acercaran a la sede de Gobierno para entregarlos.