La Alcaldía reconoce el aporte cultural de 46 artesanos de la feria de Alasita

En un emotivo acto realizado en el Teatro Modesta Sanjinés (Casa de la Cultura), la Secretaría Municipal de Culturas reconoció a 46 artesanos de la feria de Alasita por su trayectoria y aporte al desarrollo cultural del municipio.

A los artesanos se sumaron 17 integrantes del comité ejecutivo de Fenaena (Federación Nacional de Expositores de Navidad y Alasita), quienes —a punto de terminar su gestión—entregaron presentes a las autoridades municipales en agradecimiento por el trabajo coordinado durante seis años.

“Es gratificante poder mantener esta tradición de reconocer en vida a personas que, con su labor, aportan al desarrollo cultural y el de la ciudad. En ese sentido, para nosotros, este acto es de suma importancia, porque nos permite hacerles justicia por este trabajo silencioso, que viene siendo transmitido de generación en generación y que ha sido responsable de custodiar una de las festividades más importantes que tenemos en la ciudad”, resaltó el secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti.

“Sabemos que ha sido un año complicado, que la feria se inició dos meses después debido a un desprendimiento por parte de los artesanos, de pensar en la vida y la seguridad antes que la festividad y que ahora la hemos retomado con la idea de permitir a la población darse el derecho de soñar, aunque sabiendo que las condiciones no son las óptimas como en otros años”, agregó.

Zaratti destacó también el valor y la importancia de los dirigentes de Fenaena, cuya labor posibilitó, principalmente, trabajar de manera conjunta con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

“Estamos entrando a una reactivación económica artesanal en nuestra feria y tenemos esperanzas de dar sueños a los paceños que visitan la Alasita. Agradecemos la gestión del GAMLP por este apoyo para que el trabajo que hemos hecho quede en la memoria”, dijo a su vez el secretario ejecutivo de Fenaena, Freddy Butrón.

Una de las expositoras distinguidas fue Rosario Mallea, artesana en yeso y fundadora del Sector 20 de Enero. “Comencé a vender en la feria cuando tenía 22 años, soy la tercera generación de artesanos en este rubro. Lamentablemente, creo que con el tiempo la tradición se ha a ir perdiendo, por eso es importante rescatar lo que queda”, sostuvo la artesana, cuya especialidad en años anteriores eran las alcancías de ekeko y que actualmente han desaparecido.

Un conmovedor discurso dio Juan Claros, artesano especialista en tallado en madera, quien ingresó a la feria de Alasita en 1961. “Entré a la feria a mis 20 años y ahora cumpliré 80. En ese tiempo vi cosas buenas y malas y quiero decir que me agrada esta gestión, que no ha tenido problemas. En mi gestión sí hubo conflictos. Yo como presidente (fundador de Fenaena) he dado condecoraciones y medallas, pero nunca había recibido. Por eso, mil gracias”, dijo.

Asimismo, “quiero dar una gran despedida a nuestro Alcalde, quiero agradecerle por los puentes, viviendas, Pumakataris, por todo. Usted ha conseguido que esta sea una ciudad maravilla”, añadió.

Los artesanos —junto a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y otros— fueron parte del comité impulsor que en 2017 lograron que el expediente “Los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la feria de la Alasita” sea incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado por la Unesco.