La belleza del envejecimiento de una ciudad, captada en la exposición de la Galería Chevrolet – CBA

“La belleza del envejecimiento de una ciudad”, se denomina la nueva exposición fotográfica de la Galería de Arte Chevrolet – CBA, inspirada en la historia y el tiempo que tiene la arquitectura del Centro Histórico o Casco Viejo de Santa Cruz de la Sierra.

La muestra está compuesta por 12 fotografías de gran formato, donde el autor captó la imagen arquitectónica del Centro Cruceño, de los vestigios de una Santa Cruz de antaño que convive en la urbe actual, haciendo prevalecer las costumbres y tradiciones.

Álvaro Gutiérrez, responsable de la exposición, asegura que el Centro Cruceño tiene historia y que debemos darle el valor que se merece. La antigüedad de la arquitectura tiene mucho valor, valía que solo el tiempo le puede dar. Es arte visual, donde las construcciones hablan por sí mismas y son parte del desarrollo integral de sus habitantes. “Una población con un alto sentido de pertenecía, es feliz y permite amar y cuidar tu ciudad, te permite apreciar su belleza y disfrutar del paisaje urbano”, añade el artista.









Por su parte, Andrés Aponte, jefe de comunicación y marketing del CBA, comentó que los visitantes que lleguen a la galería podrán disfrutar de un recorrido con paneles móviles, que le darán más dinamismo a la exposición, al mismo tiempo, posibilitará que tengan la sensación de estar dando un paseo por la ciudad de los anillos, que invitará a conectarse con las locaciones y encontrar nuevos caminos”.

A su vez, Nelson Cabrera, Brand Manager de Chevrolet, expresó que la marca automotriz norteamericana, apoyará con el soporte comunicacional y la difusión de esta y todas las muestras de arte que tenga la galería Chevrolet – CBA. “En el mes de Santa Cruz, se eligió al ´Quijote Cruceño´ por su capacidad de captar los detalles de la ciudad que son imperceptibles ante una mirada ocasional, aquellos detalles que en el día a día ignoramos de nuestra querida urbe cruceña y que están plasmados en la exposición fotográfica”, señaló el ejecutivo, acotando que, en Chevrolet, a la hora de concebir un vehículo, se piensa hasta en el más mínimo detalle, con la idea de crear una verdadera pieza de arte.

La exposición fotográfica, que estará vigente hasta el jueves 30 del presente mes, abre al público de lunes a viernes, de Hrs. 8:30 a 16:00, en la galería situada en la calle Sucre 340.

En Bolivia, Chevrolet se distribuye y comercializa por Imcruz desde 1998, esa presencia se vio reforzada por General Motors en 2017, generando nuevas acciones en el país para el posicionamiento de la marca, como la firma del convenio con el CBA.

Sobre el artista. – Álvaro Gutiérrez Mansilla (el Quijote Cruceño), nació en Santa Cruz de la Sierra (1991), es hijo de Sarita Mansilla Peña y Eduardo Gutiérrez Sosa. Hizo su formación como licenciado en Arquitectura en Bellas Artes y cursó una maestría en Savannah College of Art and Design de Savannah, USA. Participó en programas de intercambio en Hong Kong, China (2012) y en Savannah College of Art and Design en París, Francia (2013). También se dedica a la fotografía y es activista del Centro Cruceño.

“Es importante saber de dónde uno viene, para saber a dónde uno va. Por este sentido profundo de pertenencia, el futuro de nuestra ciudad está en nuestras y manos, y diseñar la expectante Santa Cruz por construir, es nuestro deber”, finaliza Gutiérrez.