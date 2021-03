La Campaña #BoliviaconAgua y Nacional Seguros se unen para brindar acceso a agua segura a 800 familias

Ochocientas familias vulnerables que viven en zonas rurales o periurbanas del país, podrán acceder a agua segura en sus comunidades y mejorar su calidad de vida, gracias a la alianza establecida por el Consorcio #BoliviaconAgua, conformado por la Fundación FH Bolivia, Water For People Bolivia y Hábitat para la Humanidad Bolivia, y la compañía Nacional Seguros, en el marco de la Campaña #BoliviaconAgua.

En Bolivia, 44 de cada 100 familias en situación de vulnerabilidad, no tienen acceso a agua segura o potable; en el área rural. 57 de cada 100 familias no tienen acceso a un baño digno. Estos indicadores muestran la necesidad de dotar de sistemas de agua a estas comunidades y la campaña #BoliviaconAgua quiere revertir esta situación de inaccesibilidad a agua segura de varias familias en situación de vulnerabilidad, que inciden también en la inseguridad alimentaria y sanitaria en Bolivia. Por cada dos mil bolivianos recaudados, Hábitat, FH y WFP instalarán una pileta con lavandería domiciliaria, que tiene un costo de 6 mil bolivianos, multiplicando el impacto del aporte.

El convenio suscrito este jueves, contempla un aporte de 39.672 bolivianos por parte de Nacional Seguros, la que, junto a otras empresas, se suma al esfuerzo que se realizará durante 2021 para dotar de agua segura a 800 familias en comunidades de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y La Paz. El acuerdo fue firmado por José Luis Camacho Miserendino, presidente del Grupo Nacional Vida; Marcio Oblitas, director nacional de Fundación FH Bolivia; Sarah Metais, directora de Hábitat para la Humanidad Bolivia; y Alberto Yutrónic, director de País de Water for People Bolivia.

De esta forma, se pueden paliar las dificultades que enfrentan miles de familias en áreas rurales y periurbanas, del país, donde el agua segura es un recurso que no existe. Esto es aún más complejo en un momento de emergencia sanitaria por el Covid-19, donde lavarse las manos puede convertirse en una cuestión de vida o muerte. En ese sentido, “las alianzas con empresas como Nacional Seguros son muy importantes porque sabemos que ayudándonos entre todos podemos cambiar esta situación”, expresó Marcio Oblitas, director nacional de la Fundación FH Bolivia.

El presidente del Grupo Nacional Vida, José Luis Camacho Miserendino, expresó la satisfacción que sienten al ser parte de un proyecto que permitirá paliar una de las principales necesidades que enfrentan las familias de escasos recursos y precisó que este aporte forma parte del compromiso que ha asumido su grupo, en el marco de su responsabilidad social empresarial, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en diferentes regiones del país.

En ese sentido, dijo que el llamado de todos es a que más empresas y personas particulares, puedan sumar sus donaciones y ayudar a cambiar la vida de familias bolivianas para siempre. La meta para 2021 son 800 familias, pero el plan se ha diseñado con un horizonte de cinco años, durante los cuales se pretende multiplicar el beneficio para quienes necesitan acceder a agua potable.

La directora de Hábitat para la Humanidad Bolivia, Sarah Metais, explicó que la campaña ofrece diferentes modos para apoyar la cruzada. Todos pueden visitar el sitio web boliviaconagua.org.bo, donde podrán realizar sus aportes mediante transferencia bancaria, o un código QR. Si prefieren depositar su donación en el banco, el número de cuenta corriente es el siguiente: 1000297824, del Banco Nacional del Bolivia, a nombre de FH-Bolivia.

El representante de Water for People Bolivia, Marcelo Gonzales, reiteró la necesidad de que todos los sectores se sumen a esta cruzada para dotar de agua segura a las familias bolivianas, recordando que, 44 de cada 100 familias no tienen acceso a agua potable; mientras que 57 de cada 100 familias no cuentan con un baño digno, lo que se traduce en malos indicadores de salud, como la presencia de infecciones diarreicas agudas en los menores de cinco años.