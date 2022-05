La celebración del Orgullo Friki vuelve a las calles paceñas tras dos años

Personajes de anime como Inuyasha, caballeros medievales y jedi, una tropa de Mandalorians, superhéroes como Spiderman y antihéroes como Loki y Deadpool junto a la Cholita San tomaron las calles de La Paz este sábado para celebrar el «Orgullo Friki» tras dos años de pausa por la pandemia de la covid-19.

El «Día del orgullo friki» se celebra en todo el mundo el 25 de mayo en recuerdo del mismo día de 1977 en el que se estrenó la primera película de la saga de Star Wars.

Sin embargo, los fanáticos bolivianos de diversas películas, series de televisión, animé, historietas, sagas literarias y videojuegos se reservaron la noche de este sábado para celebrar por lo alto y con mucho orgullo y entusiasmo sus gustos.

La Marcha Friki fue organizada por diversos colectivos como Rocko Pop Anime Podcast y el Club J.R.R. Tolkien Bolivia, cuyo presidente, Aaron Galvez, explicó a Efe que prefirieron trasladar el festejo al sábado para que haya una mayor participación, pues durante la semana muchos estudian o trabajan y no habrían podido asistir.

«Es una actividad que se ha querido retomar desde hace tiempo. Producto de la pandemia no pudimos hacerlo, sin embargo, como las condiciones han ido mejorando hemos planteado hacerla», indicó.

Según Gálvez, ha habido casos de fanáticos que han sufrido acoso por sus gustos y por eso esta conmemoración es especial para ellos, pues «no solamente niños y jóvenes, sino también adultos fanáticos de estos movimientos pueden salir, pueden disfrazarse de lo que más les guste y divertirse».

Una de las cosplayers que lideró la marcha fue Cristina Mamani, más conocida como Cholita San por sus seguidores en Tiktok.

Mamani lució su vestimenta tradicional de cholita, pero con la blusa y polleras adaptadas al traje de Shinobu, su personaje preferido de la serie japonesa Kimetsu no Yaiba, además de portar una katana.

«En este camino del anime me he metido gracias a mis dos hijos, me encanta, amo el anime y por eso estoy aquí», confesó a Efe la Cholita San, que tiene una tienda donde vende accesorios de series de anime.

La marcha partió desde la plaza San Francisco, en el centro histórico paceño, y descendió por las principales avenidas de la ciudad en medio de bailes, música medieval y entusiastas fanáticos, muchos de ellos con disfraces.

Hubo fanáticos de series de anime como Naruto, Inuyasha y Attack on Titan, de las sagas literarias Harry Potter y el Señor de los Anillos y la cinematográfica Star Wars, además de personajes de videojuegos y un bloque medieval que hizo demostraciones de peleas de esa época.

No faltaron algunos Vengadores, como Thor, Ironman, Spiderman y también hubo chicos y chicas disfrazados de Loki.

Muchos transeúntes quedaron cautivados con la marcha y por momentos detuvieron a varios cosplayers para tomarse fotografías junto a ellos.

La actividad tuvo el apoyo de la Secretaría Municipal de Culturas y concluyó con una fiesta en la plaza del Bicentenario.