La docuserie «House of Hammer» se estrena rodeada de polémica

La docuserie «House of Hammer», basada en la historia de la familia del actor Armie Hammer, aterriza este viernes en la plataforma Discovery+ (HBO Max) rodeada de una enorme polémica tras las acusaciones de abusos sexuales y hasta canibalismo hacia el protagonista de «Call Me By Your Name».

Después de que a finales del mes pasado se publicara el tráiler de esta producción, el foco mediático ha vuelto a situarse sobre la figura de Hammer, quien estuvo implicado en un gran escándalo en 2021 tras salir a la luz conversaciones suyas en las que se evidenciaba su fetichismo sexual con prácticas caníbales.

Entonces también fue acusado de abusos sexuales por varias mujeres y este relato fue compartido por muchas otras que afirmaron haber sufrido lo mismo por parte del actor californiano.

Armie Hammer incluso ha sido acusado de violación por una de sus supuestas víctimas.

Aunque tanto Hammer como sus representantes legales han negado la mayor parte de las acusaciones, la realidad es que desde entonces ha desaparecido de Hollywood y, según la prensa estadounidense, se dedica a la venta de propiedades de lujo en las Islas Caimán actualmente.

Ahora, esta docuserie vuelve a poner en la picota al también protagonista del filme «The Social Network» con imágenes de archivo, notas de voz y entrevistas exclusivas a dos de sus exnovias, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, que ratifican las acusaciones vertidas contra Hammer.

La familia Hammer, de origen adinerado ligado a empresas petroleras, será cuestionada en su totalidad con las polémicas declaraciones de la tía del intérprete, Casey Hammer, quien también participa en este documental de tres capítulos.

«Por fuera, éramos una familia perfecta, pero somos un millón de veces peor que la de la serie «Succession». (…) Era como hacer tratos con el diablo todo el tempo», explica Casey Hammer durante el tráiler de «House of Hammer».

De hecho, la tía del actor reconoció este miércoles en una entrevista para el medio The Daily Beast que hay todo un historial de abusos detrás de su familia.

«Él no se despierta un día y se convierte en un monstruo. Es un comportamiento aprendido porque ya ocurrió antes», manifestó Casey para añadir que ella misma fue víctima de abusos en el propio seno familiar.

Elli Hakami y Julian P. Hobbs dirigen esta docuserie que se estrena hoy en Discovery+ (HBO Max) y que, según la descripción de su web oficial, pretende exponer «el engaño, el abuso, la adicción y la corrupción» dentro de cinco generaciones de hombres de la familia Hammer.